Biden spiega il flop con Trump: Al dibattito ero quasi addormentato - colpa dei viaggi

Mi sono quasi addormentato sul palco Non è una scusa, ma una spiegazione, ha precisato Biden.

Attualità - "Mi sono quasi addormentato sul palco. Colpa dei viaggi". Il presidente Joe Biden ironizza così sulla sua performance durante il dibattito presidenziale con Donald Trump di giovedì scorso, ammettendo che non è stata delle migliori e attribuendo la colpa al jet lag accumulato a causa di due missioni in Europa a giugno, tra cui quella in Puglia per il G7. "Non sono stato molto intelligente - ha detto il presidente, parlando a una raccolta fondi - Ho deciso di fare il giro del mondo un paio di volte, attraversando non so quanti fusi orari, credo almeno 15, prima del dibattito. Non ho ascoltato il mio staff, sono tornato e quasi mi sono addormentato sul palco". "Non è una scusa, ma una spiegazione", ha precisato Biden. Biden ha subito forti critiche per le condizioni in cui si è mostrato al dibattito.

Ha poi trascorso sei giorni a Camp David preparandosi per il dibattito del 27 giugno

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dovuto smentire che soffra di Alzheimer o demenza senile o di una malattia degenerativa, mentre l'ex Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha affermato che è "legittimo" sollevare domande sulle capacità di Biden si svolgere il lavoro da presidente. Biden si è recato in Francia e in Italia nell'arco di due settimane il mese scorso, volando poi dalla Puglia a Los Angeles per partecipare a una raccolta fondi con l'ex presidente Barack Obama prima di tornare a Washington il giorno successivo. Ha poi trascorso sei giorni a Camp David preparandosi per il dibattito del 27 giugno. I funzionari della Casa Bianca hanno attribuito la performance incerta di Biden durante il faccia a faccia con Trump al raffreddore. E non è chiaro fino a che punto Biden stesse scherzando sul fatto di essersi quasi addormentato. Le telecamere non sono ammesse alle sue raccolte fondi e i media si affidano a resoconti scritti.

Biden ha una comprovata esperienza nel fare commenti schietti o inaspettati alle raccolte fondi. Nel scusarsi per la sua prestazione mediocre, ha anche sottolineato che era "fondamentale" sconfiggere l'ex presidente Donald Trump a novembre.