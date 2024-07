Noleggio auto a lungo termine: a chi conviene davvero?

Il noleggio auto a lungo termine è una pratica sempre più diffusa anche nel nostro paese, perché permette grandissima flessibilità e garanzie che la semplice e tradizionale proprietà di un veicolo invece non può garantire.

Abbiamo intervistato uno dei consulenti più esperti di Galdierirent, un celebre intermediario di noleggio della città di Salerno, per capire a quali categorie di utenti può tornare più comodo questo modello di uso dell’auto!

Iniziamo dalle basi: quali sono i vantaggi di questa modalità di uso dell’auto, rispetto all’acquisto?

Buongiorno a tutti i lettori! Non vorrei dilungarmi troppo su questo argomento perché preparandomi per questa intervista ho letto il vostro articolo dedicato, e l’ho trovato davvero ben scritto e completo per dare una panoramica generale su questo mondo.

Per farla molto breve i vantaggi sono divisibili in tre categorie:

di prevedibilità dei costi, perché tutte le spese sono incluse nella rata di noleggio e non è necessario ammortare i costi di interventi straordinari o di manutenzione o di altre spese; fiscali per le aziende, perché è possibile dedurre dal pagamento delle imposte una buona quota del prezzo pagato per il noleggio; economici per tutti, perché il rischio di svalutazione del mezzo rimane in carico all’intermediario e non al proprietario dell’auto, che può facilmente “liberarsi” di un mezzo che non vuole più usare senza costi e senza stress.

Parlaci allora delle categorie di persone e di consumatori che più facilmente possono beneficiare del modello di noleggio.

La prima l’ho citata proprio poco fa: imprenditori e liberi professionisti che decidono di noleggiare uno o più mezzi per eseguire il proprio lavoro di fatto ricadono nella casistica di deducibilità parziale o integrale dei costi di noleggio.

L’argomento meriterebbe più approfondimento, ma per farla breve possiamo dire che:

un professionista può dedurre fino al 20% del costo della rata di canone fino ad un imposta massima di circa 3600 euro l’anno, e detrarre l’IVA fino al 40%

chi svolge la professione di agente o di rappresentante può dedurre fino all’80% del canone (per un massimo di circa 5100 euro l’anno) e detrarre l’IVA al 100%

se l’auto è utilizzata ad uso strumentale l’azienda può dedurre il 100% dei costi e dell’IVA

se l’auto è utilizzata ad uso promiscuo si può dedurre fino al 70% della rata mensile e detrarre l’IVA tra il 40 e il 100% a seconda di alcune specifiche di contratto tra l’azienda e la persona che effettivamente utilizza l’auto

Parliamo in ogni caso di un risparmio minimo del 20% sul canone annuo e del 40% minimo sull’IVA, che è comunque un grandissimo risparmio a livello economico per imprenditori e professionisti.

Ci viene in mente anche il caso di chi ha bisogno di cambiare spesso auto, è corretto?

Più che corretto. Se per vari motivi una persona ha bisogno di cambiare spesso l’auto (ipotizziamo il caso di utilizzarla per davvero tanti chilometri, oppure se per ragioni di usabilità o sicurezza è indispensabile avere a disposizione un’auto moderna con tutte le componenti più tecnologiche, ebbene in questi casi la libertà di poter cambiare auto ogni pochi mesi è un bel vantaggio. Inoltre, proprio perché il rischio di svalutazione rimane in capo all’intermediario, il consumatore non ha bisogno di preoccuparsi di questo tema al momento della sostituzione.

Qual è il caso più frequente con cui ti stai confrontando al momento?

Una delle circostanze in cui mi sento più spesso dire che il mio lavoro è davvero indispensabile è nell’attesa dell’arrivo di un’auto nuova. I ritardi sulle consegne negli ultimi due anni sono stati davvero impressionanti (e in questo articolo vengono ben analizzate le principali motivazioni), ma è chiaro che se si desidera acquistare un’auto è perché se ne ha bisogno poi nella vita quotidiana. Ebbene: nell’attesa che il mezzo sia pronto, il noleggio è spesso l’unica soluzione percorribile per la persona, che nel frattempo può beneficiare del mezzo di cui ha bisogno senza ulteriori preoccupazioni.

Foto di Tumisu da Pixabay