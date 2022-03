I Vantaggi del Noleggio Auto a Lungo Termine

Ci sono molti modi per usare un'auto. Uno di questi è il noleggio a lungo termine. Ma cosa si intende con questo termine? E per chi è l'offerta più adatta? Scopri tutto sui vantaggi del noleggio auto a lungo termine.

Cos'è il noleggio a lungo termine?



Con il noleggio a lungo termine, i clienti noleggiano auto da un fornitore che possiede il veicolo. Come già suggerisce il termine, la durata del periodo di locazione è determinante per definire la locazione a lungo termine. I dettagli contrattuali e le clausole devono sempre essere confrontati da fornitore a fornitore.



Probabilmente hai familiarità con il noleggio di veicoli per un breve periodo di tempo, diciamo poche ore, pochi giorni o qualche settimana. Ad esempio in vacanza, quando arrivi in treno o in aereo e visiti la località turistica che hai scelto con un'auto a noleggio. O se, senza possedere un'auto, hai bisogno di un veicolo per qualche giorno, magari per fare un trasloco.



Se desideri noleggiare un'auto per un periodo di tempo più lungo, puoi farlo col noleggio a lungo termine. Ti stai chiedendo da quale periodo le compagnie di autonoleggio parlano di noleggio a lungo termine? In generale, il limite minimo è di circa un mese, in genere da 28 a 30 giorni. Il periodo massimo di noleggio è di solito di due anni, ma può variare a seconda del fornitore. I contratti di locazione prevedono che la durata non venga ridotta o superata. In caso contrario, chi noleggia l'auto dovrà sostenere costi aggiuntivi.



Quando ha senso il noleggio a lungo termine?



Con le sue proprietà, il noleggio a lungo termine si differenzia non solo dal noleggio a breve termine, ma anche da tutti gli altri modelli di acquisto di un'auto. L'offerta si rivolge in egual modo a privati e aziende che vogliono dotare i dipendenti di un veicolo. Nella maggior parte dei casi, l'età minima del conducente e del noleggiatore del veicolo è compresa tra 21 e 25 anni, raramente inferiore.



Se hai bisogno di un'auto solo per pochi mesi o pochi anni, se non vuoi ancora decidere un acquisto finale o se hai bisogno di un'auto solo temporaneamente, l'offerta del noleggio a lungo termine potrebbe interessarti. Se stai cercando un'auto che ti accompagni per molti anni e che non sia troppo costosa nel lungo periodo, l'autonoleggio non è il modello che fa per te. Quindi otterrai di più vantaggi da un acquisto.



Naturalmente, le interessanti offerte di noleggio come quelle di Genovarent attirano anche gli amanti delle auto belle e affascinanti. I veicoli che soddisfano elevate aspettative in termini di stile, design o tecnologia sono generalmente molto costosi da acquistare. L'acquisto di una nuova auto esclusiva è quasi inaccessibile per molte persone e dopotutto il noleggio a lungo termine consente anche alle persone con un budget limitato di permettersi un'auto eccezionale, proprio come l'acquisto.



Uno dei vantaggi più interessanti è la massima flessibilità in termini di mobilità e flotta. La durata del contratto può essere negoziata e concordata in modo flessibile a seconda delle esigenze.



L'affitto mensile include tutti i costi, come la tassa di circolazione, l'assicurazione di responsabilità civile e l'assicurazione completa, che riduce al minimo lo sforzo burocratico dell'affittuario e i gestori possono mantenere una panoramica delle spese con un minimo sforzo amministrativo.



Il fatto che l'assicurazione Kasko totale sia inclusa nel prezzo di affitto ha principalmente il vantaggio che il locatario non deve preoccuparsi di nulla in caso di danno e la liquidazione del danno viene gestita e presa in carico dal locatore.



Poiché è inclusa anche la tassa automobilistica, un noleggio a lungo termine offre anche vantaggi fiscali. I costi di locazione possono essere considerati una spesa aziendale e quindi fiscalmente deducibili, che possono rivelarsi redditizie nel lungo periodo.



Il prezzo del noleggio include anche i costi per la manutenzione e le riparazioni, il che rappresenta ancora una volta un enorme vantaggio. Tutto sommato, il noleggiatore ha poche responsabilità personali con un noleggio a lungo termine: solo lavare, fare il pieno di gas ecc.



Quali sono i costi associati al noleggio a lungo termine?



I costi non dipendono solo dal modello del veicolo e dall'equipaggiamento, ma anche molto dai servizi associati. Più lussuosa è l'auto e più extra e servizi include il noleggio, più costosi saranno i pagamenti mensili. Le piccole auto con equipaggiamento semplice offerte dai fornitori sono generalmente più economiche.



Vantaggi del noleggio a lungo termine



Gli ostacoli per la conclusione del contratto di locazione sono molto minori rispetto a quelli dell'acquisto.

Chi noleggia raramente deve preoccuparsi dell'ammortamento.

A volte il veicolo può essere acquistato dopo la fine del noleggio per un importo prestabilito.

Il periodo di noleggio può essere abbastanza lungo per conoscere un veicolo. Per alcuni, questo aiuta con la decisione di acquisto.

Se necessario, è possibile noleggiare extra come sistemi di navigazione e seggiolini per bambini a un costo aggiuntivo.

Si paga in rate mensili fisse comprensive di tasse e assicurazione



Molte società di noleggio offrono un servizio completo a pagamento, come un servizio di soccorso stradale gratuito 24 ore su 24.



I vantaggi si rivolgono non solo ai privati, ma anche alle aziende. Se un nuovo dipendente deve prima completare un periodo di prova di diversi mesi, un'auto a noleggio può coprire i periodi corrispondenti.



Svantaggi del noleggio a lungo termine

Naturalmente, devi anche fare i conti con gli svantaggi. I proprietari di solito definiscono un limite massimo di chilometraggio relativamente basso nei contratti di noleggio. Ciò significa che solo una certa distanza può essere coperta in un mese.



Solo le persone che hanno raggiunto una certa età possono noleggiare un'auto. Tuttavia, se i fornitori consentono l'assunzione di conducenti più giovani, è necessario prevedere costi aggiuntivi a causa di rating assicurativi più elevati e altri fattori di rischio.



Il noleggio a lungo termine come soluzione di mobilità

Un noleggio a lungo termine è molto adatto per le aziende che non vogliono essere legate a un veicolo per diversi anni e vogliono massimizzare la flessibilità della flotta. Grazie a questa flessibilità, gli amministratori delegati o i gestori di flotte possono, se necessario, possono creare una flotta di veicoli a noleggio, che può essere aumentata o ridotta se necessario.



Un'auto a noleggio a lungo termine consente alle aziende di fornire ai nuovi dipendenti un'auto aziendale durante il periodo di prova. In caso di licenziamento, l'autovettura del dipendente può essere riconsegnata in qualsiasi momento.



Questo concetto è vantaggioso anche per le aziende che necessitano di una flotta più grande o più piccola per motivi stagionali o necessitano di un veicolo di emergenza per un periodo non chiaramente definito.



Il noleggio a lungo termine è anche una soluzione adatta per le aziende che vogliono mantenere i costi mensili gestibili con poco sforzo.



