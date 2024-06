Juve - arriva Douglas Luiz: acquisto ufficiale per 50 milioni

Sull'asse Torino-Birmingham, Juve e Aston Villa hanno perfezionato altre 2 trattative parallele.

La Juventus ufficializza l'acquisto di Douglas Luiz dall'Aston Villa

Il club bianconero annuncia l'arrivo del 26enne centrocampista brasiliano, costato 50 milioni di euro (+1,5 di bonus) pagabili in 4 anni. Il giocatore ha firmato con la Juve un contratto quinquennale fino al 2029. Sull'asse Torino-Birmingham, Juve e Aston Villa hanno perfezionato altre 2 trattative parallele. Agli inglesi vanno il centrocampista Enzo Barrenechea e l'esterno Samuel Iling jr. Con l'Aston Villa, Douglas Luiz ha collezionato 204 presenze in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, con 22 reti e 24 assist all'attivo in 5 stagioni.