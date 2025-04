Juventus, caso Douglas Luiz: Sto bene, perché non gioco?

Scoppia il caso Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate dall'Aston Villa a costi elevati, si trova ormai ai margini del progetto bianconero. Oggi, martedì 29 aprile, ha risposto a un commento su Instagram alimentando ulteriormente le polemiche sul suo scarso impiego. Sotto una foto che lo ritraeva in allenamento alla Continassa, un tifoso ha chiesto: "Ma sei venuto a Torino per mettere i post su Instagram o per giocare?", scatenando una risposta decisa di Luiz: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare".

Il brasiliano ha poi proseguito, criticando l'assenza di opportunità di gioco: "Perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?", facendo riferimento agli allenatori che si sono succeduti, Thiago Motta e Tudor. Luiz ha poi dichiarato: "Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: 'Oh, Douglas non è in forma'. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League".

Riconoscendo i suoi problemi fisici passati, ha aggiunto: "Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto". Luiz ha concluso, seppur con un tono di frustrazione: "Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!".

