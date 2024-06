Delta Force: Hawk Ops parteciperà al TwitchCon Europe 2024

Annunciato l'Alpha Test

Fresco di Summer Game Fest all'inizio del mese, il Team Jade mostrerà l'attesissimo Delta Force: Hawk Ops alla TwitchCon Europe 2024, che si terrà a Rotterdam dal 29 al 30 giugno. I partecipanti sono invitati a sessioni di hands-on esclusive e a scoprire altri gadget di Delta Force. Chi non sarà presente potrà partecipare all'Alpha Test per PC, che prenderà il via il 18 luglio, annunciato da un nuovo emozionante trailer in computer grafica che mostra il gioco in azione.

Delta Force: Hawk Ops è uno sparatutto tattico free-to-play in fase di sviluppo per PC, console e dispositivi mobili. Come prossimo capitolo dell'amata serie Delta Force, Delta Force: Hawk Ops è destinato a sconvolgere il panorama degli FPS offrendo sia modalità multigiocatore di estrazione che di guerra totale, oltre a una campagna single-player/co-op ricca d'azione basata sul film cult del 2001 di Ridley Scott, Black Hawk Down.I partecipanti alla TwitchCon Europe 2024 potranno provare in esclusiva le modalità multigiocatore del gioco, oltre ad altri vantaggi dedicati agli streamer, come l'onboarding del programma per i creator e una serie di chicche a sorpresa.

Chi non potrà partecipare alla TwitchCon Europe 2024 potrà prendere parte all'Alpha Test per PC di Delta Force: Hawk Ops, che inizierà il 18 luglio e darà ai giocatori la migliore visione possibile della nuovissima esperienza di gioco. Il Team Jade ha annunciato la data dell'Alpha Test con un nuovo esplosivo trailer in computer grafica, che ritrae la squadra Delta Force: Hawks Ops che utilizza la propria forza per portare a termine con successo una difficile missione.

I giocatori possono iscriversi subito su playdeltaforce.como richiedere l'accesso attraverso la funzione Playtest di Steam in un secondo momento. Nel frattempo, gli tenti potranno anche mostrare il loro sostegno aggiungendo il titolo alla lista dei desideri su Steam o su Epic Games Store.