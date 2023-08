Delta Force: Hawk Ops è in arrivo e porterà il cross-platform nella classica serie di videogame



TiMi Studio Group sta sviluppando il titolo, inclusa la Black Hawk Down Campaign Mode, come annunciato durante la Gamescom Opening Night Live







Il team di TiMi Studio Group ha annunciato oggi durante la Gamescom Opening Night Live il ritorno di Delta Force , iconico sparatutto in prima persona (FPS) lanciato originariamente per PC 25 anni fa. Il nuovo titolo, Delta Force: Hawk Ops, metterà a disposizione il cross-platform tra console, PC e dispositivi mobile alla data di lancio, che verrà annunciata prossimamente. I giocatori possono già pre-registrarsi ora su playdeltaforce.com, e seguire @DeltaForceGame su Twitter , Facebook , e YouTube per non perdersi nulla e per ottenere oggetti gratuiti in-game al lancio.



Delta Force: Hawk Ops verrà lanciato con tre eccitanti e distinte modalità di gioco:





Modalità Campagna - Black Hawk Down: Questa nuova ed entusiasmante modalità campagna è un ritorno alla famigerata battaglia di Mogadischu del film, con i personaggi del film e le loro sembianze e la remaster con licenza ufficiale del videogioco originale Delta Force: Black Hawk Down.

Modalità Estrazione - Hazard Operations: Schieratevi e affrontate altre squadre o mercenari e guardie reali controllati dall'IA in Hazard Operations, la versione più tattica del popolare genere di estrazione. Eventi casuali in questa enorme mappa terranno impegnati i giocatori, oltre ad alcune impegnative missioni incentrate sul PvE.

PvP Mode su larga scala - Havoc Warfare: Preparatevi a competere come parte di una grande squadra su una mappa enorme, che presenta terreni autentici e include veicoli militari, carri armati ed elicotteri in una grande guerra.

Il gioco sarà caratterizzato da una forte componente di combattimento tattico in ogni modalità, in quanto i giocatori potranno scegliere tra quattro classi di operatori al lancio. Potrete scegliere tra la potenza di fuoco dominante della classe Assalto, mostrare la vostra superiorità tattica con la classe Ingegnere, curare i compagni e mantenere la squadra in lotta come classe Supporto o creare scompiglio grazie all'elemento sorpresa come classe Ricognitore." Delta Force è uno dei giochi più iconici e originali della storia degli FPS e presto sarà il momento di far tornare questa fantastica serie per console, cellulari o PC ", ha dichiarato Leo Yao, general manager dello studio TiMi J3. " Crediamo di aver onorato la serie originale creando al contempo un gioco moderno, tattico e basato sull'operatore, che sarà apprezzato dai giocatori di tutto il mondo, di tutti i livelli di abilità, per molti anni a venire ".L'annuncio è stato fatto ufficialmente con il trailer del gioco nell'ambito della Gamescom Opening Night Live, che segna il primo titolo della serie dal 2009 e la continuazione del marchio di gioco Delta Force, lanciato nel 1998. TiMi ha riunito un'unità di co-sviluppo globale, chiamata "Jade Team", che vanta una vasta esperienza nella realizzazione di giochi per PC di successo per il pubblico cinese. Il team FPS di Jade è guidato da Yao, uno dei creatori di giochi di maggior successo al mondo, che ha guidato i team di sviluppo di Call of Duty: Mobile e CrossFire Mobile.Delta Force parteciperà anche a "Into the Infinite: A Level Infinite Showcase", che si terrà il 23 agosto edurante la Gamescom. Il direttore del gioco Shadow Guo presenterà alcune informazioni su Delta Force e TiMi presenterà un nuovo video che illustra sia la storia del gioco che la nuova lore del titolo, ambientata in un futuro prossimo su un'isola del Nord Africa dove mercenari d'élite, pericolose guardie tribali e una tecnologia AI all'avanguardia creeranno un ambiente stimolante in cui i giocatori potranno farsi strada.

