La guerra di domani streaming : Chris Pratt | Curiosità

Alcuni viaggiatori del tempo, provenienti dalla Terra del 2051, tornano indietro nel 2022 per annunciare che l’umanità sta perdendo una guerra con una razza aliena. I terrestri del futuro, ormai decimati, addestrano quelli del passato per affrontare la minaccia nel loro tempo: tra loro c’è anche Dan Forester, insegnante del liceo, ex-marine. Sarà lui a capire che la chiave per salvare l’umanità si trova nel presente.

Note sul protagonista: Chris Pratt, star dei film d’azione, ha iniziato a recitare una ventina di anni fa nella serie “Everwood”. Il successo, però, arriva quando interpreta Peter Quill in “Guardiani della Galassia” e, soprattutto, Owen Grady nei due film di “Jurassic World”.

Qui La guerra di domani in streaming.

Altre News per: guerradomanistreamingchrisprattcuriosità