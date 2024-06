Maria De Filippi si gode il relax estivo con stile: elegante in costume intero al mare

Finalmente vacanze per Maria De Filippi. Dopo una stagione televisiva ricca di successi, la nota conduttrice si concede una meritata pausa nella sua villa di Andesonia, all'Argentario. Qui, ogni estate, si rigenera circondata da amici, familiari e dai suoi inseparabili cani, prima di riprendere le attività lavorative.

Recentemente, Maria ha trascorso alcuni giorni a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per le riprese del reality show "Temptation Island", prodotto dalla sua società Fascino. Nonostante il suo impegno dietro le quinte del programma, ha trovato il tempo per godersi momenti di relax sulla spiaggia. Il settimanale "Gente" l'ha immortalata mentre si rilassava su un lettino con il tablet per monitorare il piano di produzione, e durante una passeggiata sul bagnasciuga.

Maria De Filippi, a 62 anni, si è mostrata in splendida forma fisica, indossando un elegante costume intero nero. La conduttrice attribuisce la sua tonicità e definizione fisica a una costante attività sportiva, che include tennis, una delle sue grandi passioni, e palestra. Anche durante le vacanze estive, Maria non rinuncia al suo allenamento quotidiano, mantenendo una routine rigorosa che contribuisce alla sua eccellente condizione fisica.

Il pubblico potrà continuare a seguirla su Canale 5, dove "Temptation Island" ha iniziato la sua messa in onda con la prima puntata, mentre Maria si gode il meritato riposo in attesa di tornare ai suoi numerosi impegni televisivi.

Questi momenti di relax sono fondamentali per la conduttrice, che ogni anno sfrutta il periodo estivo per ricaricare le energie e prepararsi alle sfide professionali che la attendono nella nuova stagione televisiva.