Terremoto in Perù - scossa 7.2: è allarme tsunami

Attualità -Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata dallo United States Geological Survey (Usgc) al largo della costa meridionale del Perù, ad una profondità di 28 chilometri. Il Pacific Tsunami Warning Center (Pwtc) ha emesso un'allerta per un "possibile" tsunami con onde che potrebbero raggiungere dagli uno ai tre metri lungo alcune coste del Perù. "Sulla base di tutti i dati disponibili, sono previste pericolose onde di tsunami su alcune coste", ha affermato il centro. Il Pwtc ha precisato che non vi è alcun rischio di tsunami per la costa occidentale degli Stati Uniti. Il sisma è avvenuto otto chilometri a ovest di Atiquipa, circa 600 chilometri a sud della capitale Lima. La presidenza peruviana ha dichiarato su X che il governo sta monitorando la situazione e valutando eventuali danni.