A Lucca Comics & Games 2025 gli autori di Gachiakuta

Kei Urana e Hideyoshi Andou sono pronti a sbarcare a Lucca Comics & Games 2025 e incontrare i tantissimi fan italiani della loro opera, Gachiakuta , grazie alla collaborazione tra Star Comics e Crunchyroll ! La kermesse lucchese, che quest’anno si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre, è da sempre meta dei più importanti autori del panorama fumettistico mondiale, e anche quest’anno non sarà da meno.

Gachiakuta , infatti, è uno dei manga più amati del momento , grazie a uno stile grafico unico e accattivante unito a una narrazione intrisa di ironia. Inoltre, l’opera sta per diventare anche una serie animata , con la prima puntata in arrivo su Crunchyroll il 6 luglio .

Gachiakuta è un’opera ricca d’azione , che strizza l’occhio a importanti tematiche ambientali ed è in grado di rubare la scena con una fortissima personalità artistica ispirata dal graffitismo . La trama vede protagonista il giovane Rudo , che abita in una squallida baraccopoli ai margini di una città i cui ricchi abitanti vivono nel lusso, non curandosi dei loro sprechi e producendo tonnellate di spazzatura. Quello che viene percepito come "sporco" viene isolato, con i criminali gettati nel Baratro che circonda la baraccopoli.

Rudo, cresciuto con l'idea che gli oggetti abbiano un'anima se curati, viene accusato ingiustamente e gettato proprio nel Baratro, nel cui fondo trova un pericolosissimo mondo fatto di rifiuti. Qui scopre di poter estrarre energia da oggetti trattati con amore, " strumenti vitali ", e viene reclutato dai " ripulitori ", dotati del suo stesso potere. Rudo dovrà scoprire come tornare da dove è venuto per ottenere la sua vendetta e cambiare le regole del mondo.

Kei Urana è una mangaka giapponese, che esordisce nel 2018 con Nouka. L’autrice diventa famosa nel 2022 proprio grazie a Gachiakuta , serializzato su Weekly Shonen Magazine (Kodansha) . Il suo stile grafico unico, dinamico, dettagliato e immediatamente riconoscibile, unito a una narrazione intrisa di ironia, ha attirato l’attenzione di lettori e critici in tutto il mondo.

Hideyoshi Andou è un graffiti artist e designer giapponese . Attivo nel panorama della street culture, sviluppa opere, design e prodotti che riflettono l’estetica urbana contemporanea. Contribuisce al progetto Gachiakuta fondendo l’arte dei graffiti con il linguaggio del manga, dando vita a uno stile visivo unico e innovativo.