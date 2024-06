Nuovo trailer per DRAGON BALL: Sparking! ZERO

nNuovi combattenti si uniscono al roster diDRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo titolo della serie BUDOKAI TENKAICHI in 15 anni, sviluppato da Spike Chunsoft, lo studio che ha lavorato al franchise originale.

Guarda lo scontro di stili in questo nuovo trailer: personaggi che usano le spade, comeDabura, Super Vegitto, Goku Black, Super Saiyan Rosé o Yajirobe fronteggiano altri combattenti famosi per scatenare potenti attacchi comeSpopovich, Goku (Super), Ultra Instinct -Sign-, Ribrianne, Roasie o Anilaza.

Per il trailer:

https://youtu.be/EpQMaToFD8A

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I gioco è attualmente disponibile per la prenotazione che darà accesso ai seguenti personaggi senza bisogno di sbloccarli nel gioco: Gogeta, Gogeta, Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan, Broly, Broly, Super Saiyane Super Saiyan Broly, Full Power. Incluso come bonus pre-order c’è anche un personaggio giocabile che sarà svelato più avanti