Il Principe Harry condivide il suo dolore per la morte di Diana e incoraggia i giovani a esprimere le emozioni

Il Principe Harry ha rilasciato un commovente video in cui parla della perdita della madre, la Principessa Diana, e dell'importanza di esprimere le proprie emozioni. Questo messaggio toccante è stato condiviso mentre Harry, 39 anni, ricopre il ruolo di ambasciatore globale per Scotty's Little Soldiers, un'organizzazione che supporta i giovani che hanno perso un genitore nell'esercito.

Nel video, Harry racconta la sua esperienza personale di lutto, avvenuta quando aveva solo 12 anni. La Principessa Diana è morta il 31 agosto 1997 in un tragico incidente d'auto a Parigi. Harry descrive come, da bambino, avesse represso le sue emozioni pensando che fosse ciò che sua madre avrebbe voluto. "È così facile da bambino, ti convinci che la persona che hai perso ti vuole triste il più a lungo possibile per dimostrare che le manchi", ha detto Harry. "Solo con il passare del tempo arriva la consapevolezza che, chi se n'è andato, in realtà ti vuole felice".

Harry ha spiegato come la mancanza di sostegno percepita dopo la morte di sua madre lo abbia portato a reprimere le sue emozioni fino a cercare una terapia per affrontare il dolore. "All'inizio non volevo parlarne perché mi rendeva triste, ma una volta realizzato che, parlandone, si celebra la loro vita, allora le cose diventano più facili", ha aggiunto Harry. Ha enfatizzato che sopprimere le emozioni non è sostenibile e può "divorarti dentro".

Il video è stato girato durante l'ultima visita del principe nel Regno Unito a maggio e presenta una conversazione con Nikki Scott, fondatrice di Scotty's Little Soldiers. Nikki racconta il momento straziante in cui ha dovuto dire a suo figlio di cinque anni, Kai, che suo padre, il caporale Lee Scott, era stato ucciso in Afghanistan.

Questo evento segue altre iniziative recenti di Harry in memoria di sua madre. Recentemente, il principe ha partecipato virtualmente agli Diana Awards, dove ha reso omaggio ai giovani premiati per il loro impegno sociale, ringraziandoli per aver protetto l'eredità di Diana. Durante l'evento, Harry ha espresso quanto sua madre sarebbe stata orgogliosa del lavoro svolto dai giovani leader in tutto il mondo.