GTA Online: Bottom Dollar Bounties è ora disponibile

Dopo una carriera dedicata a rintracciare i criminali più ricercati del Paese, la famigerata cacciatrice di taglie Maude Eccles vuole appendere le manette al chiodo e propone un'opportunità da non lasciarsi scappare a chiunque abbia a cuore la giustizia in GTA Online: Bottom Dollar Bounties, disponibile ora su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

In qualità di nuovo elemento di spicco dell' agenzia di cauzioni Bottom Dollar , mettiti in contatto con la figlia di Maude (e aspirante assistente cacciatrice di taglie junior) Jenette per gestire questa squadra per dare la caccia a una serie di bersagli di alto rango, tra cui alcuni dei criminali più ricercati di Southern San Andreas. Diventa il paladino della giustizia di cui il Paese ha bisogno rintracciando e recuperando questi temibili furfanti facendo leva sulle tecniche intimidatorie più spietate e provando a fermare le attività criminali nel nuovo aggiornamento di GTA Online. In questo aggiornamento estivo, anche l'agente dell'LSPD Vincent Effenburger ha bisogno del tuo aiuto per assicurare altri criminali alla giustizia in nuovi incarichi della polizia non ufficiali. Inoltre, scopri una serie di nuovi veicoli, tra cui nuovi veicoli della polizia, nuove ottimizzazioni drift per alcuni veicoli e nuovi strumenti disponibili nel Creatore. Gli abbonati a GTA+ possono sfruttare una serie di nuovi vantaggi, come la comoda app per telefono del Vinewood Club, una Överflöd Pipistrello (supercar) gratuita e disponibile solo per questa settimana in esclusiva per gli abbonati e altro.

Apri bottega

L'agenzia di cauzioni Bottom Dollar consente di dare la caccia ai ricercati e far soldi da eroe. Dopo che Maude ti avrà contattato, vai su Maze Bank Foreclosures per scegliere una tra le proprietà disponibili. Ciascuna include un computer collegato alla rete dell'agenzia di cauzioni, da cui è possibile consultare l'elenco dei bersagli disponibili: tre ricercati standard e un ricercato di alto profilo. L'agenzia è dotata anche di una cella per i ricercati catturati, accesso alle telecamere di sicurezza, una cassaforte e un garage con spazio per due veicoli personali e per il furgone dell’agenzia di cauzioni Bottom Dollar che potrai utilizzare per trasportare i criminali catturati. Personalizza il tuo ufficio scegliendo uno tra tre stili, fino a due membri dello staff per migliorare l'efficienza, un armadietto per le armi e la blindatura per il furgone.

Ricercati di alto profilo di Los Santos

Se i ricercati standard possono essere i classici criminali da quattro soldi in vena di fare casino, i ricercati di alto profilo rappresentano il non plus ultra del mondo criminale: CEO, stelle del cinema, piloti da strada leggendari e tanti altri. Puoi catturare un ricercato di alto profilo al giorno e tutti i ricercati standard che vuoi. Ma ricorda che qui non siamo nel selvaggio West: sia i ricercati standard che quelli di alto profilo valgono molto di più da vivi che da morti, quindi fai attenzione a non usare tecniche letali anche durante gli scontri a fuoco più accesi. Puoi utilizzare il furgone dell’agenzia di cauzioni per riportare in sicurezza i bersagli nella cella dell'agenzia o, se necessario, consegnare le loro salme alla sede di medicina legale di LS County.

Giustizia da strada La famiglia Eccles non è l'unica a voler ripulire Los Santos. Vincent non approva la corruzione dell'LSPD al punto da rivolgersi anche a terzi. Per intraprendere i nuovi incarichi della polizia in Freemode, incontra Vincent e assicurati di aver completato la missione Soldi Bucati di Assalto a Cluckin’ Bell per sbloccare uno dei tre nuovi veicoli delle forze dell'ordine disponibili da Warstock Cache & Carry, o usa altri veicoli delle forze dell’ordine sbloccati in precedenza, come la Stanier LE Cruiser e l’auto civetta di The Chop Shop, o la Bravado Gauntlet Interceptor di Assalto a Cluckin’ Bell. Una volta a bordo di un veicolo idoneo, puoi richiedere un incarico della polizia, oppure accettare un invito di Vincent. Per arrotondare come agente non ufficiale devi tenere un basso profilo, quindi dovrai annullare il tuo stato da CEO, boss o presidente dell'MC prima di partecipare agli incarichi della polizia.

Nuovi veicoli della polizia Questo aggiornamento include anche tre veicoli delle forze dell’ordine messi fuori servizio dalle autorità locali, perfetti per vigilanti novellini e per partecipare agli incarichi della polizia di Vincent:

Declasse Impaler SZ Cruiser

Bravado Greenwood Incrociatore

Bravado Dorado Incrociatore

Disponibili ora all'acquisto da Warstock Cache & Carry se hai completato la missione Soldi bucati di Assalto a Cluckin' Bell.

Nuovi veicoli

GTA Online: Bottom Dollar Bounties propone una serie di nuovi veicoli di diverse classi. La lussuosa Enus Paragon S (sportiva) e la meravigliosa Bollokan Envisage (sportiva) sono già estremamente potenti di fabbrica, ma possono essere ulteriormente migliorate dall'attrezzatura di Imani nella tua Agenzia. La Übermacht Niobe (sportiva) non accetta compromessi: velocità e potenza sbalorditive con il complesso di superiorità da ibrida, mentre la Annis Euros X32 (coupé) è una nuova versione di una classica senza tempo. Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S puoi portarle entrambe da Hao's Special Works per stravolgerle dal punto di vista delle prestazioni e dell'aspetto. L'aggiornamento di oggi introduce anche la sinuosa Invetero Coquette D1 (sportiva classica) e la selvaggia Declasse Yosemite 1500 (fuoristrada).

Aggiornamenti all’ottimizzazione drift Entra nella scena drift della città installando l'ottimizzazione drift in tre nuovi veicoli idonei: Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica), Übermacht Cypher (sportiva) e Übermacht Sentinel Classic widebody (sportiva). Inoltre, gli appassionati di drift saranno presenti alle gare con una serie di nuove livree disponibili solo per i veicoli con ottimizzazione drift.

Ottieni di più con GTA+

Bottom Dollar Bounties introduce anche nuove ed esclusive funzioni per gli abbonati a GTA+, come la nuova e comoda app del Vinewood Club direttamente dal telefono di gioco per richiedere velocemente i veicoli, riscattare i guadagni delle attività e rifornirsi di munizioni. Il garage del Vinewood Club include ora anche un'officina in cui modificare facilmente i propri veicoli. Gli abbonati a GTA+ possono anche riscattare la nuova Överflöd Pipistrello (supercar) con una settimana di anticipo e gratuitamente al Vinewood Car Club, a partire da oggi. Vai sul sito di GTA+ per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità proposte dall'abbonamento premium a GTA Online per i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S.

E altro...

Completa le sfide e scala tutte e quattro le fasce dei Progressi della carriera nell'agenzia di cauzioni in GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per ottenere il completo The Bottom Dollar oltre a tante altre ricompense di vario tipo. Guarda tutte le sfide che hai completato nella tua carriera di GTA Online e scopri quelle nuove accedendo al tuo account Rockstar Games tramite il sito dei Progressi della carriera o la scheda Carriera nel menu di pausa. L'aggiornamento di oggi aumenta anche i guadagni in GTA$ per diverse attività, come gare per ruote scoperte , incarichi da tassista , Vita da super yacht , missioni da Lowrider , Operazione Paper Trail , missioni della storia di Casinò , Via d'uscita di Gerald , Servizi ad Omicidio di Madrazo , missioni di recupero della Premium Deluxe e Progetto Overthrow . I giocatori solitari potranno approfittare anche di più tempo nelle missioni di Traffico d'armi e nelle missioni di vendita di Centauri . Chi utilizza il Creatore adesso potrà creare da zero le proprie gare drift e drag grazie a nuovi strumenti, personaggi posizionabili come piloti che sgommano, lowrider che utilizzano le sospensioni, folle animate e altro. Anche provare le gare sarà più facile ora che chi utilizza il Creatore può avviare i test da qualsiasi checkpoint voglia. Sono stati apportati miglioramenti anche ad Assalto a Cayo Perico, comprese modifiche al bilanciamento. Per l'elenco completo dei miglioramenti apportati oggi a GTA Online, leggi le note di aggiornamento complete qui .

In arrivo... Se ti piace la caccia all'uomo, anche Martin Madrazo avrà bisogno di aiuto nel corso dell'estate con le taglie giornaliere. Potrai anche saltare in sella allo scooter Pizza Boy e aiutare Pizza This... a consegnare pizze fumanti in tutta Los Santos. Presto arriveranno eventi esplosivi, come Independence Day, un viaggio di Halloween nel cimitero di Ludendorff a North Yankton, una nuova modalità testa a testa, una nuova sfida dei Colpi della community e altro. Segui il Newswire durante le prossime settimane per scoprire nuove informazioni sulle novità in arrivo su GTA Online durante l'estate e oltre.