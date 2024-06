Mobvoi presenta TicWatch Pro 5 Enduro colore Slate (ardesia) per l'estate

La nuova colorazione per il popolare smartwatch Android offre un brillante monitoraggio delle avventure estive per gli appassionati di outdoor

Mobvoi fornitore leader di intelligenza artificiale e dispositivi indossabili intelligenti, annuncia oggi TicWatch Pro 5 Enduro in una nuova colorazione Slate (ardesia). Giusto in tempo per le avventure estive e le escursioni all’aria aperta, questa nuova opzione di colore si abbina sia agli ambienti urbani che ai paesaggi aspri, offrendo una colorazione aggiuntiva tra cui scegliere e da incorporare nella routine quotidiana.

Il TicWatch Pro 5 Enduro, rilasciato lo scorso maggio con una finitura nera ossidiana, offre ora una sofisticata opzione Slate per coloro che preferiscono accessoriare con un tocco di colore. Questa nuova colorazione migliora l’estetica dell’orologio, rendendolo un accessorio elegante per una varietà di attività estive.

Progettato per resistenza e durata, TicWatch Pro 5 Enduro soddisfa le esigenze degli avventurieri all'aria aperta trasudando raffinatezza nella vita di tutti i giorni. L'orologio offre una durata della batteria estesa, che dura fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Il display in vetro zaffiro antigraffio garantisce una visibilità cristallina e l'orologio è costruito con certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all'acqua 5ATM.

Il monitoraggio avanzato del fitness è supportato tramite le app TicExercise e TicHealth migliorate, che consentono agli utenti di monitorare allenamenti, frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e altro ancora. La navigazione completa è garantita dalla tecnologia multi-GNSS integrata e dal barometro. Dotato di Wear OS by Google™, l'orologio offre un'integrazione perfetta con Google Maps, Google Pay e una suite di altre app essenziali.

TicWatch Pro 5 Enduro in colorazione Slate è ora disponibile al prezzo di € 359.99