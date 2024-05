TicWatch Pro 5 Enduro Recensione

Oggi vi parlo del fantastico TicWatch Pro 5 Enduro. Questo smartwatch si posiziona come l'ultimo arrivo di Mobvoi, erede del già acclamato TicWatch Pro 3 Ultra. Introduce un'autonomia della batteria ulteriormente migliorata e un design più robusto, consolidandosi come un compagno ideale per gli amanti dell'avventura e del fitness. Funzionando con Wear OS 3.5, il dispositivo vanta una gamma completa di funzioni per il monitoraggio della salute e del benessere, da notifiche smart e dalla possibilità di effettuare pagamenti contactless (Google Wallet, 13.56MHz).

Design e Display: Robustezza e Stile

Il TicWatch Pro 5 Enduro non scende a compromessi quando si tratta di design e display. La sua cassa è composta da: acciaio inossidabile,serie 7000, nylon ad alta resistenza con fibra di vetro. Questo garantisce una resistenza eccezionale agli urti e alle cadute, rendendolo il compagno ideale per gli amanti dell'avventura e degli sport molto estremi. Il cinturino, Fluororubber intercambiabile dain silicone, morbido e confortevole, assicura una perfetta aderenza al polso anche durante le attività più intense. Le sue dimensioni sono: 50,15 x 48 x 11,95, per un peso senza cinturino diMa il vero punto di forza è lo schermo a due livelli, inda 1,43" 466X466 326ppi, una soluzione innovativa che combina un display LCD sempre attivo con uno AMOLED a colori. Il display LCD, visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione, mantiene sempre a portata di mano informazioni essenziali come ora, data e percentuale di batteria, mentre il displaya colori offre una grafica ricca e dettagliata per un'esperienza visiva ottimale. Questa configurazione permette di godere di un'autonomia della batteria senza precedenti non rinunciare a una qualità visiva eccellente. Ilsi presenta come un connubio perfetto di robustezza, stile e funzionalità avanzate, pronto ad accompagnare ogni avventura con stile e affidabilità.

Potenza e Prestazioni al Top

Il TicWatch Pro 5 Enduro vanta un hardware di ultima generazione in grado di garantire prestazioni fluide e reattive. Il chip Snapdragon W5+ Gen 1 assicura una potenza di elaborazione elevata, permettendo di gestire senza sforzo molteplici attività e applicazioni. La memoria RAM da 2GB garantisce un multitasking efficiente, mentre lo storage interno da 32GB offre ampio spazio per archiviare musica, app e dati. La connettività Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e veloce con smartphone e altri dispositivi, mentre il Wi-Fi (2.4GHz) consente l'accesso a internet e la sincronizzazione dei dati. Il GPS integrato con supporto per i sistemi satellitari GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo garantisce un tracciamento preciso della posizione durante attività sportive e all'aria aperta.

Il TicWatch Pro 5 Enduro è inoltre dotato di una serie di sensori avanzati, tra cui un accelerometro, un giroscopio, un barometro, un magnetometro, un sensore di luce ambientale, ecc. Questi sensori permettono di monitorare una vasta gamma di parametri, tra cui frequenza cardiaca, passi compiuti, distanza percorsa, qualità del sonno e livello di stress.Il TicWatch Pro 5 Enduro si configura come un dispositivo potente e versatile, dotato di un hardware di prim'ordine che lo rende in grado di soddisfare le esigenze più elevate in termini di prestazioni e funzionalità.

Durata della Batteria

L'eccezionale durata della batteria è il fiore all'occhiello del TicWatch Pro 5 Enduro. Mobvoi dichiara una durata massima di ben 90 giorni in modalità "Essential Mode", che disattiva la maggior parte delle funzioni smart mantenendo attive quelle essenziali come l'ora e il monitoraggio dei passi. In modalità "Smart Mode", con tutte le funzioni attive, la stima si aggira intorno ai 45 giorni. Sebbene l'Enduro abbia la stessa batteria da 628 mAh del suo predecessore, ha dieci ore di autonomia in più in modalità Smart perché utilizza lo schermo secondario LCD come display sempre attivo, tenendo spento il più bello ma esoso pannello OLED. Nella pratica, l'esperienza dimostra che la batteria offre prestazioni molto concrete, raggiungendo le stime date dal produttore.

Diverse altre tecnologie concorrono al raggiungimento di questa autonomia eccezionale:

Modalità risparmio energetico: Diverse modalità di risparmio energetico permettono di ridurre ulteriormente il consumo della batteria disattivando temporaneamente alcune funzioni non essenziali.

Chip Snapdragon W5+ Gen 1: Il chip a basso consumo energetico di ultima generazione contribuisce a massimizzare l'autonomia della batteria.

Fitness e Salute

Il TicWatch Pro 5 Enduro si distingue per la sua suite completa di funzioni dedicate al fitness e al monitoraggio della salute. Tra le sue capacità troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, del VO2 Max, del sonno, dei livelli di stress e di molteplici altri parametri. Inoltre, offre diverse modalità di allenamento per attività come corsa, ciclismo e nuoto (5ATM). I test effettuati confermano la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, mentre le modalità di allenamento risultano intuitive e forniscono informazioni utili.

Monitoraggio Approfondito:

Frequenza Cardiaca: Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la possibilità di visualizzare grafici e trend per analizzare le tue prestazioni e il tuo stato di salute.

VO2 Max: Valutazione del tuo consumo massimo di ossigeno, un parametro importante per la forma fisica e la resistenza aerobica.

Sonno: Analisi approfondita della qualità del sonno, con il rilevamento delle diverse fasi del sonno (leggero, profondo, REM) e la valutazione del punteggio del sonno.

Stress: Monitoraggio del livello di stress, aiutandoti a identificare le fonti di stress e a gestire meglio il tuo benessere mentale.

Altri Parametri: Monitoraggio di parametri come passi compiuti, distanza percorsa, calorie bruciate, temperatura corporea e saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2).

Oltre 100 modalità di allenamento: Tra cui corsa, ciclismo, nuoto (5ATM), trekking, yoga e molti altri, per soddisfare le esigenze di ogni sportivo.

Piani di allenamento personalizzati: Creazione di piani di allenamento personalizzati in base ai tuoi obiettivi e al tuo livello di forma fisica.

Tracciamento GPS: Monitoraggio preciso della posizione, della distanza percorsa e del ritmo durante le attività all'aria aperta.

Analisi Approfondite: Visualizzazione di metriche dettagliate delle tue prestazioni, come velocità, ritmo cardiaco, zona cardiaca e altro ancora.

Sfidare gli amici: Sfida i tuoi amici a competere in attività sportive e monitora i tuoi progressi rispetto a loro.

Condivisione dei dati: Condivisione dei tuoi dati di allenamento e salute con app di fitness e piattaforme di social media.

Supporto per Google Fit: Sincronizzazione dei tuoi dati di allenamento e salute con Google Fit per una visione completa del tuo benessere.

L'app Mobvoi Health

L'app Mobvoi Health è compatibile con i telefoni con sistema operativo Android 8.0 (esclusa l'edizione Go e i telefoni senza Google Play Store) o successivi e funge da centro di comando per il TicWatch Pro 5 Enduro. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, è necessaria per sfruttare tutte le potenzialità dello smartwatch. L'app Mobvoi Health vanta un'interfaccia user-friendly e intuitiva, che rende la navigazione e la comprensione semplice e immediata. Grafici e statistiche sono presentati in modo chiaro e conciso, mentre le varie funzioni sono facilmente accessibili. Inoltre, l'app offre diverse opzioni di personalizzazione per adattarsi alle esigenze e preferenze degli utenti, permettendo di scegliere quali dati visualizzare, impostare obiettivi personalizzati, ricevere notifiche personalizzate, ecc.

Conclusioni

Il TicWatch Pro 5 Enduro si posiziona come uno smartwatch completo e versatile, perfetto per chi cerca un dispositivo che combini funzionalità avanzate per il fitness e la salute con un'ampia gamma di funzioni smart per l'uso quotidiano. L'autonomia della batteria è davvero eccezionale, il design robusto e sportivo lo rende perfetto per le avventure, mentre la presenza di Wear OS 3,5 e di svariate funzionalità smart lo rendono un compagno versatile per la vita quotidiana. Tuttavia, è importante considerare le dimensioni e il peso, che potrebbero risultare eccessivi per alcuni utenti. Il prezzo un pò alto potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni, ma risulta in linea con gli altri smartwatch di fascia alta. Prodotto concigliato!

Voto 9/10

Durata della batteria eccezionale

Design robusto e resistente

Display a due livelli innovativo

Suite completa per il fitness e la salute

Sistema operativo Wear OS 3.5

Pagamenti contactless