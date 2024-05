Jamal Murray ci porta nella Stagione 7 con nuovi contenuti, ricompense e molto altro

Oggi 2K ha rivelato che la Stagione 7 di NBA 2K24 porterà nuovi contenuti e ricompense per La mia CARRIERA, MyTEAM e The W Online a partire da venerdì 17 maggio, in concomitanza con i playoff NBA.

In NBA 2K24 Stagione 7, i giocatori potranno ispirarsi a Jamal Murray, guardia dei Denver Nuggets, e consolidare la propria eredità giocando importanti partite e mettendo a segno grandi tiri. In questa stagione, NBA 2K24 offre diversi contenuti speciali oltre a un album prodotto da Def Jam Recordings per NBA 2K24 che contiene quattro nuovi brani pubblicati in esclusiva all’interno del gioco!