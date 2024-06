Nital propone i must have per l'estate 2024

Con l'arrivo dell'estate, Nital propone una selezione di prodotti imperdibili per vivere al meglio la stagione più attesa dell'anno. Dai momenti di relax in giardino, alle soluzioni per una casa più smart, fino agli accessori tecnologici per la fotografia e la salute, la scelta è ampia e all’insegna dell’innovazione e dell’alta qualità.

Relax in giardino e piscina

Per i più fortunati, che hanno la possibilità di avere una piscina privata nel proprio giardino, gli alleati irrinunciabili e sempre pronti all’uso sono i robot senza fili di AIPER: Scuba SE, Scuba S1 e Seagull Pro. I dispositivi sono pensati per coprire piscine di ogni dimensione, sono completamente autonomi grazie alle loro batterie di lunga durata e garantiscono un'acqua cristallina sempre, eliminando sporco e detriti con facilità in ogni angolo. A questa squadra si aggiunge il tagliaerba robotizzato Navimow i105E che permette di avere un prato sempre curato senza alcun intervento manuale, grazie all’AI integrata con una videocamera con campo visivo di 140° e alla sua tecnologia avanzata di navigazione EFLS 2.0 (Exact Fusion Locating System) in grado di memorizzare con estrema precisione i confini del prat. Il solo compito dell'utente è quello di usare il suo smartphone e l'app Navimow per addestrarlo la prima volta. Inoltre, riconosce gli oggetti più comuni per evitarli.

Casa intelligente e pulita, al mare e al rientro dalle vacanze

In estate combattere la polvere e garantirsi una casa sempre pulita è molto difficile: le finestre sono spesso aperte, chi ha la casa al mare fa avanti e indietro dalla spiaggia trasportando sabbia e sporcizia sotto la suola di scarpe e infradito, ma non solo. Quando si rientra dalle ferie, non si può aggiungere al “trauma da rientro” anche la tortura delle pulizie domestiche. Come risolvere dunque? iRobot propone due modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti: Roomba Combo Essential e Roomba Combo j9+. Questi dispositivi 2 in 1 combinano l'aspirazione e il lavaggio dei pavimenti, garantendo una pulizia completa e impeccabile in ogni angolo della casa grazie al sistema operativo iRobot OS e al potente sistema di aspirazione e lavaggio. L’Intelligenza Artificiale integrata e la gestione avanzata tramite app iRobot Home consentono di programmare e controllare le pulizie anche da remoto. E per i più pigri basta un comando vocale: entrambi i modelli sono infatti compatibili con Google Home e Amazon Alexa.

Scatti d'estate

Gli appassionati di fotografia potranno immortalare i momenti più belli dell'estate con due prodotti eccezionali: Polaroid GO Gen 2 e Insta360 GO 3S. La prima è una fotocamera istantanea piccola, compatta e colorata, perfetta per gli amanti del vintage per catturare e condividere i ricordi in tempo reale sviluppandoli immediatamente sulle micro pellicole originali Polaroid. La seconda, invece, è una action camera leggera e versatile, ideale per riprese dinamiche e immersive, grazie alla sua capacità di registrare video ad alta risoluzione e a 360 gradi. La sua dimensione ridotta la rende facile da attaccare su cappelli, zaini e t-shirt così da essere pronta a riprendere ogni avventura.

Benessere a portata di polso

Per monitorare la salute anche durante l'estate, c’è Withings Scanwatch 2 (38 mm). Questo smartwatch avanzato offre funzionalità di monitoraggio cardiaco, ossigenazione del sangue e analisi del sonno, il tutto con un design elegante e resistente. La Scanwatch 2 è il compagno perfetto per chi vuole tenere sotto controllo il proprio benessere senza rinunciare allo stile. Infatti, dal punto di vista estetico il dispositivo non ha nulla da invidiare agli orologi più eleganti.

Musica senza fili per ogni occasione

Infine, per ascoltare in ogni momento della vacanza la propria playlist audio preferita, in valigia non possono mancare le nuovissime Sonos Ace. Queste cuffie offrono un suono cristallino e potente, perfetto per ascoltare musica all'aperto, distesi sul lettino in spiaggia o durante un viaggio. Grazie alla connettività wireless avanzata, si può riprodurre musica direttamente dallo smartphone o da altri dispositivi compatibili, garantendo un'esperienza di ascolto senza interruzioni. Con una lunga durata della batteria e un design ergonomico, le Sonos Ace sono l'accessorio indispensabile per godere della tua musica preferita ovunque ci si trovi.

Pronti a partire?

Disponibilità e prezzi

Tutti i prodotti sono distribuiti in Italia da Nital e sono disponibili sul sito ufficiale del distributore e nei migliori negozi specializzati con i seguenti prezzi al pubblico:

Aiper Scuba SE – 179 €

Aiper Scuba S1 – 599 €

Aiper Seagull Pro – 649 €

Navimow i105E – 999 €

iRobot Roomba Combo Essential – 299 €

iRobot Roomba Combo j9+ - 999 €

Polaroid Go Gen 2 – 89,99 €

Insta360 Go 3 S – 399,99 €

Withings Scanwatch 2 (38mm) – 349,95 €

Sonos Ace – 499 €