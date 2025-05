BeamO arriva in Italia a fine mese distribuito da Nital

Disponibile da fine mese in Italia BeamO, il nuovo dispositivo 4 in 1 di Withings per la salute quotidiana

Monitorare la salute con strumenti affidabili, clinicamente validati e facili da usare è oggi ancora più semplice grazie a BeamO, il nuovo dispositivo firmato Withings, da fine mese disponibile anche in Italia e distribuito da Hinnovation by Nital. Elegante, compatto e intuitivo, BeamO integra in un unico strumento quattro funzionalità fondamentali per il controllo della salute: misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e fonendoscopio digitale con ECG integrato.

Un alleato quotidiano per tutta la famiglia

Bambini e adulti possono soffrire di problemi respiratori come asma o bronchite. Sebbene il dispositivo non effettui diagnosi, raccogliere dati clinicamente rilevanti nel tempo può aiutare i medici a valutare in modo più efficace le condizioni generali di salute. Il termometro clinico senza contatto rileva istantaneamente la febbre, identificando automaticamente l’arteria temporale per garantire una misurazione precisa, rapida e igienica.

La tecnologia di BeamO al servizio del cuore

BeamO rileva la fibrillazione atriale in soli trenta secondi. Con la funzione Cardio Check-Up, cardiologi certificati analizzano la registrazione dell’ECG entro 24 ore tramite l’app gratuita di Withings, fornendo un’interpretazione medica in grado di rilevare oltre 15 tipi di aritmia. L’ECG a una derivazione consente di catturare l’attività elettrica del cuore e, insieme alla registrazione dei suoni cardiaci tramite stetoscopio digitale, offre un quadro utile alla condivisione con il proprio medico. La revisione del Cardio Check-Up è inclusa nella prova gratuita del servizio Withings+ attivabile con l’acquisto del dispositivo.

Un supporto concreto per la salute respiratoria

L’ossimetro integrato misura il livello di ossigeno nel sangue e può contribuire a rilevare condizioni come l’ipossiemia, potenzialmente legata alla BPCO e ad altri disturbi respiratori. Il fonendoscopio digitale registra i suoni polmonari, permettendo all’utente di condividerli con il proprio medico per una valutazione più approfondita.

Dati sempre accessibili ovunque ti trovi

BeamO integra sensori avanzati per fornire informazioni sullo stato di cuore, polmoni e temperatura. Si sincronizza con l’app gratuita Withings, consentendo di visualizzare in tempo reale i dati registrati, monitorare le tendenze nel tempo e accedere alla propria dashboard personale. Tramite la funzione HealthLink, l’utente può generare un link live per la condivisione istantanea con il medico o esportare un report in PDF.

Prezzo e disponibilità

BeamO è disponibile in Italia da fine mese su Hinnovation by Nital al prezzo di 249,95 €.