DRAGON BALL THE BREAKERS - stagione 6

Gioca nei panni di Baby e vendica gli Tsufuru dando la caccia ai Sopravvissuti nella stagione 6 di DRAGON BALL THE BREAKERS

DRAGON BALL: THE BREAKERS entra nella sua sesta stagione introducendo un nuovo Razziatore nonché uno dei cattivi più famosi nella storia di DRAGON BALL GT, Baby. Creato per vendicare gli Tsufuru, i primi abitanti del pianeta Vegeta sterminati dai Saiyan, Baby ha la capacità di prendere il controllo degli altri per riuscire a compiere la propria vendetta.

Nel gioco, Baby è un Razziatore e ha quindi a disposizione diverse meccaniche in base alla propria forma. Nella sua forma base, può infettare e controllare i civili con l'obiettivo di infettare i Sopravvissuti. I Sopravvissuti infetti vengono messi fuori combattimento, perdendo una delle loro abilità attive.

Una volta che tutti i civili non infettati vengono eliminati o che l'indicatore di evoluzione è al massimo, Baby si evolve in Baby Vegeta, che può bloccare gli attacchi dalla lunga distanza e usare i Sopravvissuti sconfitti come servitori per aiutarlo a vincere. Il Razziatore può trasformarsi in Super Baby 2 dopo aver raggiunto il livello 3, sfruttando nuovi potenti attacchi per dare la caccia ai Sopravvissuti.

Super Baby 2 può trasformarsi in Great Ape Baby quando l'indicatore di evoluzione raggiunge il livello 4, trasformandosi successivamente in Super Saiyan Giant Ape mostrando il massimo della sua forza e del suo potere distruttivo.

Oltre a Baby, con la stagione 6 ci saranno anche nuovi aggiornamenti. Il nuovo oggetto Ultra Divine Water consente ai Sopravvissuti di riprendersi dallo stato di infezione. Bulla (GT), Launch (Blue Hair) e Launch (Blonde) sono ora disponibili come skin dei Sopravvissuti, e garantiranno le rispettive abilità per aiutare i Sopravvissuti a resistere o sfuggire al Razziatore. Saranno anche disponibili nuovi oggetti di personalizzazione e la Transphere di Goku (Super Saiyan 3).

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/ENxgwqMnpFQ

DRAGON BALL THE BREAKERS è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.