Kenya nel caos - assalto al Parlamento: morti e feriti

Attualità - Assalto al Parlamento in Kenya, a Nairobi, con morti e feriti. Le violenze sono iniziate dopo l'approvazione degli emendamenti alla legge finanziaria 2024 con 195 voti favorevoli e 106 contrari, secondo le news diffuse dal quotidiano Daily Nation. Il provvedimento, nell'ambito della controversa riforma economica del presidente William Ruto, determina un aumento delle tasse. I manifestanti hanno superato il cordone delle forze dell'ordine e sono entrati in Parlamento. Le immagini diffuse dalle tv mostrano fiamme in un edificio. Agenti e soldati hanno aperto il fuoco e, secondo il Daily Nation, almeno un manifestante è stato ucciso dalla polizia. Quattro persone sarebbero state colpite da proiettili. Il quotidiano fa riferimento a 'corpi che giacciono lungo Parliament Road'.