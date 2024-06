Tablet Samsung: qualche suggerimento per la scelta

Sul mercato sono oggi disponibili moltissimi modelli di tablet anche perché è piuttosto lunga la lista dei produttori che annoverano questo dispositivo tra i propri prodotti.

Tra le varie case produttrici, una delle più note è sicuramente Samsung, la cui produzione è particolarmente vasta e differenziata sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per quanto concerne il fattore prezzo.

Ovviamente la varietà di scelta è un fattore positivo per il cliente, ma può anche creare qualche incertezza. Ecco, quindi, qualche suggerimento in proposito per scegliere il tablet Samsung più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

Quali criteri considerare per la scelta?

Come nel caso dei computer, anche per quanto riguarda i tablet è necessario focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche tecniche come per esempio il sistema operativo, il processore, la memoria RAM, le dimensioni dello schermo ecc., ma è soprattutto il tipo di utilizzo che si fa del tablet che ha un’importanza fondamentale.

La serie Galaxy Tab S

La serie Galaxy Tab S è la linea di tablet di fascia alta di Samsung pensata per coloro che ricercano il massimo delle prestazioni. I tablet Samsung della serie Tab S sono ideali per chi necessita di un dispositivo potente, con notevole quantità di RAM e con una grafica di altissima qualità. Rappresentano la scelta perfetta per coloro che sfruttano il tablet per applicazioni professionali, multitasking e videogiochi.

Sono dotati di display Super AMOLED che garantisce una risoluzione elevata, colori vivaci e neri profondi; sono ideali per guardare film, lavorare con programmi di grafica ed editing di immagini e video.

Sono inoltre dotati di funzionalità avanzate come per esempio il supporto per la S pen ecc.

La serie Galaxy Tab A

I tablet Samsung della serie Galaxy Tab A sono tablet di fascia media che si caratterizzano per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono un’opzione interessante quando si cerca un tablet dalle buone prestazioni, ma che non oltrepassi un certo limite di budget.

I tablet di questa serie sono ideali per le normali attività quotidiane come, per esempio, la navigazione su Internet, l’utilizzo dei social media, la visione dei video in streaming, la lettura di e-mail e in generale le altre attività meno intensive.

Questi tablet rappresentano un’ottima scelta anche per coloro che cercano un dispositivo utilizzabile dall’intero nucleo familiare; sono infatti molto robusti e possono essere usati anche dai bambini. Sono in genere piuttosto leggeri e compatti e quindi piuttosto facili da trasportare.

La serie Galaxy Book

I tablet Samsung della serie Galaxy Book sono di fatto dispositivi due in uno che combinano le funzionalità di un tablet con la potenza di un laptop. Le loro principali caratteristiche sono la notevole produttività e la loro grande flessibilità operativa.

Rappresentano una scelta del tutto consona per un uso professionale; se per esempio si ricerca un dispositivo portatile in grado di gestire applicazioni di produttività (come, per esempio, software di design o Microsoft Office), allora il Galaxy Book è una scelta ottimale.

Utilizzano il sistema operativo Windows che, come noto, supporta un’ampia gamma di software. I processori sono Intel, quindi una garanzia assoluta; le unità di archiviazione sono di tecnologia SSD.

I Galaxy Book offrono una notevole compatibilità con varie periferiche: sono infatti dotati di porte USB, HDMI e altre connessioni che permettono di collegare monitor esterno, tastiera, mouse, hard disk esterni e tanto altro.

Rappresentano quindi un’opzione che può essere presa in considerazione da professionisti in movimento o studenti di scuole superiore o universitari.