Rapina nella villa di Roberto Baggio: sottratti gioielli e contanti, intatti i cimeli sportivi

Nella serata di giovedì 18 giugno 2024, la tranquillità della villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina è stata bruscamente interrotta da una violenta rapina. L'ex calciatore e la sua famiglia stavano guardando la partita Italia-Spagna, valida per l'Europeo di calcio in Germania, quando un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella loro abitazione, intorno alle 22:00. La famiglia è stata presa di sorpresa e, per quanto scossa, non ha subito violenze fisiche.

I malviventi, quattro uomini con il volto coperto, sono riusciti a entrare nella villa forzando una finestra del piano terra. Una volta dentro, hanno immediatamente immobilizzato Baggio e la sua famiglia, costringendoli a rimanere in una stanza mentre perquisivano la casa alla ricerca di oggetti di valore. I ladri hanno rubato gioielli e una somma consistente di denaro contante. Tuttavia, sorprendentemente, non hanno toccato i cimeli sportivi dell'ex campione, tra cui il prezioso Pallone d'Oro vinto nel 1993 e le numerose maglie autografate, trofei e altri ricordi della sua brillante carriera calcistica.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sembravano ben informati sugli spostamenti della famiglia Baggio e sulla disposizione degli oggetti di valore all'interno della villa. Le indagini si stanno concentrando su una banda dell’Europa dell’Est specializzata in rapine di questo tipo. La Procura ha aperto un fascicolo per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. L'ex calciatore è stato leggermente ferito alla fronte col calcio di una pistola mentre cercava di reagire. Nel frattempo, le indagini proseguono a ritmo serrato per rispondere ai numerosi interrogativi, tra cui il motivo per cui i fucili del campione sono stati trovati per terra e la stanza dei cimeli sportivi è rimasta intatta. Un fascicolo è stato aperto per rapina aggravata dall'uso di armi e sequestro di persona, coinvolgendo tutta la famiglia del Divin Codino, mentre un altro fascicolo per lesioni personali vede come unica persona offesa l'ex calciatore, colpito durante l'incursione.

L'ex calciatore, noto per la sua riservatezza e il suo impegno in attività benefiche, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma fonti vicine alla famiglia hanno riferito che sono ancora molto scossi.