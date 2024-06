Lecce - Poli Bortone sindaca per la terza volta: Grazie per amore e affetto

Lecce torna al centrodestra con Adriana Poli Bortone, eletta sindaca per la terza volta, dopo due mandati dal 1998 al 2007.

Politica - Lecce torna al centrodestra con Adriana Poli Bortone, eletta sindaca per la terza volta, dopo due mandati dal 1998 al 2007. In base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, relativi a tutte le 102 sezioni la candidata del centrodestra ha ottenuto il 50,69% dei voti battendo il primo cittadino uscente e candidato del centrosinistra Carlo Salvemini, che ha ricevuto il 49,31% delle preferenze. L'ex ministra, insieme ai segretari e rappresentanti del centrodestra, ha tenuto un breve intervento di saluto dal palco in piazza Sant'Oronzo per salutare la folla che l'ha circondata per festeggiarla. "Tanto affetto, tanto amore, tanto entusiasmo. E' stata la campagna elettorale più affettuosa che la gente di Lecce abbia avuto per me'', ha detto Adriana Poli Bortone, arrivando in piazza Sant'Oronzo. ''Sento forte la commozione - ha detto dal palco - Ringrazio tutti. Sono tanti i giovani che ho trovato intorno, che sono stati bravissimi.

Buttiamoci alle spalle tutto ciò che di brutto c'è stato anche in questa campagna elettorale. A noi interessa che rimanga nei nostri cuori e nei nostri animi tutto ciò che di bello ci avete regalato. Vi bacio e vi abbraccio tutti quanti''.