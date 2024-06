Esplorare il Forbidden Reach: Approfondire tutte le caratteristiche e i segreti della Dracthyr Abode

Nell'espansione Dragonflight di World of Warcraft, The Forbidden Reach ospita i Dracthyr, creazioni del Dragonflight nero Nelfarion. Quest'isola contiene molti segreti e tesori nascosti in questo paesaggio primordiale a cui tutti i giocatori possono dare la caccia.

La Forbidden Reach ha una grande importanza nella storia delle Isole del Drago. Questo luogo fu creato da Neltharion il Guardiano della Terra e trasformato in un campo di addestramento per i suoi soldati, i Dracthyr. Dopo la loro creazione, i Dracthyr furono sigillati in volte sotterranee e tenuti in stasi. Tuttavia, l'isola fu poi abbandonata fino a poco tempo fa, quando i Dracthyr sono diventati una razza giocabile.

L'apertura dell'isola ha rivelato nuovi contenuti nella zona, oltre ad alcuni segreti e tesori come l'oro WoW che rimangono nascosti a tutti, tranne che agli avventurieri più curiosi. Ecco tutte le nuove attività e caratteristiche aggiunte alla zona Forbidden Reach.

Sbloccare la Forbidden Reach

La zona non presenterà i suoi contenuti finché i giocatori non avranno completato le seguenti missioni:

Eredità nascoste

Ritorno al Reach

Un accordo eclettico

Arginare l'Irontide

Le ali della Misericordia

Queste missioni sbloccano l'isola e altre missioni che introducono nuovi sistemi nella Forbidden Reach.

Cripte di Zskera

All'interno della zona si nascondono le Cripte di Zskera, luoghi in cui i giocatori possono entrare e reclamare il potente Annuleto d'Onice, dotato di tre Zoccoli Primordiali per una personalizzazione approfondita di effetti e bonus. Per aprire un caveau Zskera, i giocatori dovranno partecipare agli eventi della zona o uccidere i mob per avere la possibilità di ottenere una Chiave di Zskera.

Questi caveau contengono non solo le Pietre Primordiali, che possono essere inserite nell'Annulet Ony, ma anche una cavalcatura, alcuni animali domestici e alcuni giocattoli per la vostra collezione. Questi includono il Mammut muschiato, Brightfeather, Emmah, Mechafrog dorato, Kobaldt, Patos e i giocattoli Holoviewer.

Recupero degli ingranaggi

La Forbidden Reach offre molte attività che, una volta completate, ricompensano con gettoni di equipaggiamento Primalist. Questi gettoni possono essere scambiati con armature con un buon livello iniziale di 385, che possono essere migliorate con il tomo Conoscenze Proibite non sfruttate per raggiungere il 395 livello. Si tratta di un'ottima fonte di equipaggiamento decente per i personaggi alternativi.

Spawn rari di Forbidden Reach e Forbidden Hoards

I Forbidden Hoards sono forzieri che si trovano sparsi per l'isola, ma diffidate perché saranno sempre sorvegliati da mob di alto livello. Questi forzieri contengono ricompense relative a gran parte dei sistemi di Forbidden Reach, come le Chiavi di Zskera, i gettoni dell'equipaggiamento dei Primalisti, lo Sovraccarico Elementale e la Conoscenza Proibita non sfruttata. I forzieri sono visualizzati sulla mappa della regione, in modo da facilitare la navigazione dei giocatori e la richiesta di queste ricompense.

Come tutte le altre zone, anche la Forbidden Reach ha i suoi spawn rari che rilasciano ricompense quando vengono uccisi. In particolare, Bonesifter Marwak, Vraken il Cacciatore e Warden Entrix hanno la possibilità di rilasciare animali domestici che possono essere venduti a poco prezzo in oro.

Curiosità Artigianali per le Professioni

I professionisti vorranno partecipare all'ottenimento di questi oggetti, in quanto forniscono un buff per i tassi di caduta dei reagenti, triplicando la resa. Per evocare un Curio Artigiano per il Curio appropriato, è necessario un oggetto di base proveniente da un mostro raro e un oggetto interattivo nel mondo aperto che lo generi. I giocatori che possono approfittare di questa spinta alle loro professioni possono guadagnare un bel po' d’oro WoW da questa impresa.

Tempeste evolute

Le Tempeste Evolute sono eventi mondiali esclusivi della Forbidden Reach, che hanno più fasi. Si verificano sempre davanti alla Volta di Froststone ogni 2 ore. Completando questo evento si ottiene una Pietra Magica Condensata, che può essere utilizzata per creare una Pietra Primale per l'Annuleto d'Onice. Ogni evento Tempesta Evoluta è legato a un determinato elemento e vi darà una Pietra Magica Condensata corrispondente all'elemento corrente dell'evento.

Questi ultimi possono anche rilasciare un po' di Sovraccarico Elementale, che può essere scambiato con beni nei villaggi della zona, e di Elemental Slime avanzata, che può essere combinata per ottenere la cavalcatura Gooey Snailemental.

Nuove fazioni di Dracthyr e ricompense di reputazione

Sono disponibili due nuove fazioni con cui guadagnare Reputazione: Gli Obsidian Warders e i Dark Talons. Queste fazioni hanno le loro ricompense, oltre a una revisione del sistema di reputazione. Ora i giocatori possono scegliere di essere un inviato di fama per una delle fazioni e guadagnare reputazione extra completando determinate attività.

Un altro modo per guadagnare reputazione con le fazioni di Forbidden Reach è quello di consegnare gli oggetti chiamati Artefatti, che di tanto in tanto cadono dopo aver completato un evento. Ogni fazione accetta determinati artefatti, ma vi ricompensano con una bella fetta di reputazione per il vostro disturbo.