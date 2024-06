I CONSIGLI DYSON PER AFFRONTARE IL CALDO

Anche se ha dimostrato ben presto di volersi far desiderare, l’estate 2024 è ormai iniziata e i meteorologi annunciano, insieme a qualche temporale, l’arrivo dell’anticiclone africano con punte di 40°: ecco perché è meglio non farsi trovare impreparati e mettere subito in atto gli accorgimenti necessari a rendere più sopportabile il picco di temperature, con un occhio di riguardo anche alla qualità dell’aria.

Ian Brough, Head of Category - Environmental Care di Dyson, ha individuato 5 consigli fondamentali per affrontare la stagione estiva utilizzando i purificatori Dyson nel modo più efficace.

1) Chiudere tende e persiane

Lasciare entrare la luce del sole in una bella giornata potrebbe sembrare una scelta naturale, ma attenzione all’effetto serra: proprio le finestre possono essere responsabili di un maggiore apporto termico nelle nostre abitazioni. Il consiglio è quindi quello di tenere finestre, tende, persiane o tapparelle chiuse durante il giorno per ridurre al minimo la quantità di luce solare che entra in casa. Durante la notte, invece, le temperature tendono a scendere, quindi è consigliabile aprire le finestre per consentire l'ingresso di aria più fresca - ricordandosi però di richiuderle al mattino, prima che le temperature aumentino di nuovo.

2) Combattere il calore con un flusso d'aria rinfrescante

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i fattori di stress ambientale - come il rumore o la temperatura - possono influire sulla qualità e sulla quantità del sonno. Non fare alzare troppo le temperature può essere una vera sfida nelle calde notti estive; per questo i purificatori ventilatori Dyson utilizzano la tecnologia Air Multiplier™ con oscillazione a 350 gradi, producendo un flusso di oltre 290 litri d’aria al secondo e proiettando aria fresca purificata in ogni angolo della stanza. La modalità automatica, inoltre, consente alla macchina di mantenere la temperatura ambiente e i livelli di qualità dell'aria preferiti, mentre la silenziosità della modalità notturna è ideale per garantire un sonno tranquillo.

3) Ridurre le fonti di calore in casa

Anche i dispositivi elettronici possono generare calore in eccesso, contribuendo ad aumentare la temperatura di un ambiente. Le lampadine tradizionali, ad esempio, utilizzano fino al 90% della loro energia generando calore, mentre solo il 10% viene convertito in luce visibile. È quindi consigliabile optare per luci a risparmio energetico e prendere l’abitudine di spegnere e scollegare tutti i dispositivi elettronici che non vengono utilizzati. Anche cucinare sul piano cottura o al forno può aumentare la temperatura interna, perciò meglio optare per pasti leggeri o da cucinare all'aperto, come un barbecue. Questo ha anche l’ulteriore vantaggio di ridurre i livelli interni di PM2,5, spesso prodotto proprio attraverso la combustione quando si cucina.

4) Regolare la temperatura corporea in modo naturale

Scegliere indumenti e lenzuola in tessuti leggeri e traspiranti come lino o cotone ed evitare materiali artificiali come il poliestere. Queste fibre naturali assorbono l'umidità mentre si suda, contribuendo a rinfrescare il corpo in modo naturale, mentre il poliestere è resistente all'acqua e non assorbe il sudore allo stesso modo. Sorprendentemente, è meglio fare una doccia tiepida anziché ghiacciata: infatti, quando il corpo è sottoposto a un freddo estremo, cerca di regolare la temperatura interna controllando il flusso sanguigno verso la pelle. Ciò significa che, sebbene una doccia fredda possa offrire un breve momento di tregua, il calore può essere trattenuto all'interno del corpo. Dopo una doccia tiepida, invece, il corpo cercherà di rinfrescarsi e di accelerare il flusso sanguigno verso la pelle, favorendo la dispersione di calore.

5) Posizionare efficacemente il purificatore d’aria

I purificatori funzionano in modo più efficiente negli ambienti chiusi: anche se l’istinto ci suggerisce di aprire le finestre per aumentare la ventilazione, infatti, in questo modo l'aria esterna di scarsa qualità può penetrare all'interno, facendo sì che al purificatore serva più tempo per agire (in particolare in zone molto trafficate o nei periodi dell'anno con i maggiori livelli di polline).

I purificatori tendono inoltre ad essere progettati per purificare singole stanze, quindi andrebbero usati nella zona della casa dove si trascorre la maggior parte del tempo; assicurarsi inoltre che ci sia almeno qualche metro di spazio su tutti i lati in modo che l'aria possa circolare efficacemente.

CALDO E QUALITÀ DELL’ARIA

Quando il clima diventa più caldo, gli effetti non riguardano solo le temperature, ma potenzialmente anche le sostanze nocive presenti nell’aria. Le ondate di caldo possono aumentare la concentrazione di inquinanti atmosferici esterni che possono avere un impatto sugli ambienti interni: il trasporto di particolato dall'esterno all'interno tende infatti ad essere massimo nei mesi estivi più caldi quando gli occupanti aprono finestre e porte.

Esistono inoltre numerose fonti di inquinamento indoor, comunemente associate alle attività estive. Questi includono:

COV: da prodotti come creme solari e spray repellenti per insetti; possono rilasciare migliaia di sostanze chimiche diverse nell’aria;

PM2,5: da attività di combustione come la cottura. Anche fattori ambientali come la polvere aerodispersa o il polline possono essere una fonte;

NO2: dalle emissioni dei veicoli che possono entrare negli ambienti attraverso finestre e porte aperte.

Proprio per questo gli ingegneri Dyson hanno riprogettato i percorsi del flusso d'aria nei purificatori per ottenere una filtrazione standard HEPA H13 completamente sigillata, rimuovendo il 99,95% delle particelle ultrafini e degli inquinanti fino a 0,1 micron come allergeni, batteri, polline e spore di muffa.

I PURIFICATORI VENTILATORI DYSON PER LA STAGIONE ESTIVA