UBISOFT FESTEGGIA L'ANNIVERSARIO DI BEYOND GOOD & EVIL CON L'USCITA DI UN'EDIZIONE SPECIALE

I giocatori potranno (ri)scoprire un leggendario classico pluripremiato di Ubisoft, tra cui un'esclusiva Anniversary Gallery, edizioni di gioco a tiratura limitata e molto altro ancora!

Durante la conferenza Limited Run Games, Ubisoft ha annunciato che Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sarà disponibile il 25 giugno su PlayStation®5 e PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM Amazon Luna e PC attraverso Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam, per celebrare i 20 anni del franchise.

Potrai (ri)scoprire il pionieristico gioco d'azione e avventura esplorando il meraviglioso e bizzarro mondo marittimo di Hillys al suo meglio, con prestazioni implementate fino a 4k, 60fps e numerosi miglioramenti alla qualità della vita, tra cui il salvataggio automatico, il cutscene-skip, il supporto completo per controller e tastiera e mouse e il cross-save su tutte le piattaforme.

Oltre a questi aggiornamenti, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition introdurrà anche una nuova modalità Speedrun per sfidare i giocatori, oltre 20 nuovi obiettivi e una Anniversary Gallery che approfondisce la storia dello sviluppo del gioco e presenta tonnellate di opere d'arte, video e molto altro ancora mai visti prima.

L'esperienza aggiornata presenta più di 15 brani iconici ri-registrati da un'orchestra dal vivo sotto la diretta supervisione di Christophe Héral e una nuova caccia al tesoro in cui i giocatori possono scoprire di più sul passato di Jade e raccogliere ricompense cosmetiche esclusive. Questa nuova missione esclusiva rivela anche il legame narrativo con Beyond Good & Evil 2, dimostrando il costante impegno di Ubisoft nei confronti del franchise.

Per celebrare i 20 anni del franchise, i giocatori potranno anche acquistare un'edizione Limited Run Games di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition e il doppio vinile della colonna sonora.