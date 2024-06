ubisoft forward

È appena terminata la conferenza ed ecco per voi una sintesi dei principali annunci avvenuti:

GLI ANNUNCI DELLO SHOW

Star Wars Outlaws:

Durante la conferenza sono stati presentati unnuovo video di gameplay e un trailer overview del primo gioco open-world di Star Wars (in allegato trovate i dettagli dei due video tratti da Ubinews).

Star Wars Outlaws invita i giocatori a vivere la galassia di Star Wars come mai prima d'ora in una storia originale ambientata tra Star Wars: L'Impero colpisce ancora e Star Wars: Il ritorno dello Jedi

Sarà disponibile per Xbox X Series X|S, PlayStation 5 e Windows PC (su Ubisoft Connect) il 30 agosto.

Assassin’s Creed Shadows:

Assassin's Creed Shadows è il prossimo capitolo della serie che immerge i giocatori nel caos del Giappone del XVI secolo. Durante la conferenza è stato mostrato un gameplay esteso che mostra una missione ambientata nella città castello di Fukuchiyama, dove Naoe e Yasuke danno la caccia a un daimyo corrotto. Il gameplay illustra la dinamica complementare tra i due eroi giocabili: Naoe, la Shinobi agile e furtiva, e Yasuke, il Samurai focalizzato sul combattimento.Costruito da zero con l'ultima versione del motore Anvil e la potenza delle console di nuova generazione, Assassin's Creed Shadows vanta un livello di reattività e dinamismo senza precedenti. Il gioco uscirà in tutto il mondo il 15 novembre.

Just Dance VR: Welcome to Dancity:

Just Dance VR: Welcome to Dancity è il nuovo titolo del franchise che porta il ballo a un livello completamente nuovo grazie alla realtà virtuale, saranno disponibili 25 hit. Sarà disponibile su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro il 15 ottobre.

The Crew Motorfest:

Sono stati annunciati i primi dettagli sui contenuti dell’Anno 2 dell’open world sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, ci sarà un nuovo parco giochi da scoprire: la splendida isola vulcanica di Maui. È stato mostrato un trailer che ha dato un assaggio della Stagione 5, disponibile il prossimo novembre, e promette un contenuto PVE premium oltre che il ritorno della playlist preferita dai fan “Made in Japan”.

XDefiant:

XDefiant è il nuovo sparatutto arcade free-to-play sviluppato da Ubisoft San Francisco. Durante la conferenza sono stati svelati alcuni contenuti in arrivo con la Stagione 1, disponibile dal 2 luglio.

Anno 117: Pax Romana:

Anno 117: Pax Romana è il prossimo capitolo dell'amato franchise di costruttori di città ambientato nell’Impero Romano, si tratta del più grande salto temporale mai fatto per la serie che porterà il gameplay in un'era completamente nuova e un’identità visiva rinnovata. Anno 117: Pax Romana sarà disponibile nel 2025.

Prince of Persia:

Durante la conferenza sono stati condivisi numerosi ed entusiasmanti aggiornamenti sull’iconico franchisedi Prince of Persia:

Prince of Persia: The Lost Crown:

l’aggiornamento gratuito “Divine Trials” è disponibile per tutti i giocatori di Prince of Persia: The Lost Crown con 22 nuove sfide.

È stato mostrato un assaggio de l futuro DLC “Mask of Darkness”, in arrivo su tutte le piattaforme nel settembre 2024.

The Rogue Prince of Persia:

Durante la conferenza è stato rilasciato “The Temple of Fire”, il primo importante aggiornamento del titolo in Early Access

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo:

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarà disponibile nel 2026

