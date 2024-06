Evento collezione Nuove identità di Apex Legends | 25 giugno - 9 luglio

Arriva un evento da non perdere: dalla mente perversa di Alter nasce un mondo in cui i buoni diventano cattivi e i cattivi diventano buoni. Preparati a scatenare il caos e invita una quarta leggenda in squadra nella modalità Quad, scopri nuovi oggetti evento, sblocca la skin Prestigio "Corruzione Apex" per Lifeline e altro ancora!

Guarda il trailer di Nuove identità qui: https://www.youtube.com/watch? v=Lt_Y44-Np8o

Per maggiori dettagli, dai un'occhiata qui sotto o leggi il nostro post nel blog:

Nuova modalità Quad - Arriva la modalità Quad! Forma una squadra da 4 leggende e sperimenta nuove tattiche e strategie per seminare il panico. Quadruplica il divertimento (e il caos)!

Contatore premi e oggetti cosmetici - Completa tutte le sfide della modalità Quad per sbloccare le ricompense del contatore premi. Colleziona tutti i 24 oggetti cosmetici entro la fine dell'evento per ricevere la nuova skin Prestigio di Lifeline, "Corruzione Apex", e regala al nemico una sconfitta bruciante. E per finire, ottieni un bonus di 1,5x sulle sfide della skin Prestigio per l'intera durata dell'evento.

Apex Legends: Disordine è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l'EA app e Steam.