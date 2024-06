La Stagione 2 di TopSpin 2K25 è ora disponibile con il Centre Court Pass a tema Wimbledon presentato da American Express

Jannik Sinner, il nuovo professionista giocabile e numero 1 al mondo, sarà disponibile quest’estate in esclusiva insieme all’abbigliamento da tennis e al campo da gioco a tema Gucci, come contenuto in-game di TopSpin 2K25

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 2 di TopSpin 2K25 è disponibile, con i seguenti contenuti: un nuovo Centre Court Pass presentato da American Express, il professionista numero 1 al mondo Jannik Sinner giocabile gratuitamente, una collezione Gucci di abbigliamento da Tennis disponibile come oggetto in-game, un campo da gioco e un torneo Gucci Tennis Cup esclusivo.

La seconda Stagione di TopSpin 2K25 porta i giocatori sui prati meticolosamente curati della prestigiosa sede del Grande Slam®: The Championships, Wimbledon a Londra, in concomitanza con il torneo reale, che si svolgerà dal 1° al 14 luglio. Storicamente disputato su un campo in erba con un dress code completamente bianco per i giocatori, “The Championships”, noto anche come Wimbledon, è il più antico e uno dei più famosi tornei di tennis del mondo.

Nella Stagione 2 di TopSpin 2K25 sarà possibile ottenere una serie di ricompense, tra cui indumenti bianchi sbloccabili per Wimbledon, una serie di nuovi oggetti disponibili nel Pro Shop ed elementi a tema American Express sbloccabili nel menù Centre Court Pass Stagione 2, tra cui una racchetta, polsini, giacca, pantaloncini, calze, canottiera e molto altro ancora. Sono inoltre disponibili come ricompense sbloccabili per i giocatori che raggiungono il Free Tier 5, due abiti per l'icona di copertina Serena Williams, tra cui l'abbigliamento che indossava quando ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2015 e per i giocatori che raggiungono il Free Tier 50, il suo outfit indossato durante gli US Open 2016. I giocatori che acquisteranno il Premium Centre Court Pass Stagione 2 avranno anche l'opportunità di guadagnare e sbloccare abiti alternativi per Iga Swiatek e Matteo Berrettini.

Come annunciato in precedenza, Il Global Brand Ambassador di Gucci, l'attuale numero 1 al mondo, 13 volte vincitore del Tour e vincitore degli Australian Open del 2024 Jannik Sinner, si unisce oggi al roster di TopSpin 2K25, gratuitamente per tutti i giocatori, portando con sé il suo inconfondibile borsone personalizzato Gucci. A partire dal 20 giugno alle ore 8:00, se la community di TopSpin 2K25 riuscirà a raggiungere 22.000 partite giocate nei panni di Sinner nelle modalità 2K Tour, e le modalità Esibizione entro la fine della Stagione 2 il 14 agosto alle ore 8:00, ogni giocatore guadagnerà la maglietta Sinner AO24*.

L’abbigliamento Gucci, della nuova collezione Gucci Tennis, sarà disponibile come oggetto in-game dal 27 giugno 2024.

La collezione sarà la ricompensa esclusiva per le partite vinte durante il TopSpin 2K25 Tour mondiale Gucci Tennis Cup, che si svolgerà nelle settimane di seguito indicate come parte della Stagione 2:

? Dal 27 giugno al 4 luglio 2024 ;

? Dall’ 11 al 18 luglio 2024;

? Dal 25 luglio al’1 agosto2024;

? Dall’ 8 al 15 agosto 2024;

Il G-Court, nuovo campo da gioco in erba a tema Gucci che si trova in Italia, creato in collaborazione con Gucci appositamente per TopSpin 2K25, è disponibile da oggi in modalità Esibizione e in Tour mondiale per un periodo limitato durante la Gucci Tennis Cup.

TopSpin 2K25 Standard Edition, Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam® Edition sono già disponibili.