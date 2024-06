Serena Bortone e 'Che sarà' fuori dai palinsesti Rai? Cosa si sa

Tuttavia, una cosa certa è la presenza di Serena Bortone alla presentazione dei palinsesti alla stampa, in programma il 19 luglio nella sede Rai di Napoli.

A quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, sono in corso trattative con Maria Latella per un potenziale nuovo progetto

Spettacolo - Il destino del programma 'Che Sarà', condotto da Serena Bortone e trasmesso il sabato e la domenica sera su Rai3, è ancora incerto ma niente è stato ancora definito. A quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, sono in corso trattative con Maria Latella per un potenziale nuovo progetto. Le indiscrezioni suggeriscono che 'Che Sarà' potrebbe non tornare sugli schermi nella prossima stagione. La notizia della cancellazione è nell'aria da giorni e, sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, diverse fonti confermano la decisione a seguito delle polemiche legate al caso Scurati. A pochi giorni della presentazione dei palinsesti Rai al Consiglio di amministrazione, prevista per il 26 e 28 giugno, nulla sembra essere ancora definitivo. Tuttavia, una cosa certa è la presenza di Serena Bortone alla presentazione dei palinsesti alla stampa, in programma il 19 luglio nella sede Rai di Napoli.