Florida, non pagano l'affitto: uomo uccide famiglia e brucia i corpi

Hudson, Florida - Un crimine orribile ha scosso la comunità di Hudson: Rory Atwood, 25 anni, ha sterminato una famiglia di quattro persone ospitata nella sua casa e ha bruciato i corpi nel braciere del cortile. Le vittime, Rain Mancini (26), Phillip Zilliot II (25) e i loro due bambini di 5 e 6 anni, erano state sfrattate da Atwood per mancato pagamento dell'affitto. La polizia, allertata da un vicino, ha trovato resti umani nelle ceneri e Atwood è stato arrestato. Durante l'interrogatorio, Atwood ha sostenuto che le vittime erano tornate armate, causando una colluttazione che ha portato agli omicidi. Tuttavia, il 25enne non ha chiarito come sono morti i bambini, se non attribuendo la colpa ai genitori stessi.

Il crimine è stato scoperto quando un vicino ha chiamato la polizia, dopo aver visto attraverso una videochiamata corpi di adulti e bambini nel braciere di Atwood. Inizialmente, le forze dell'ordine non hanno trovato nulla di sospetto se non le ceneri ancora fumanti. Tuttavia, il giorno successivo, nuove testimonianze e l'uso di cani molecolari hanno rivelato resti umani, ossa e tessuti molli tra le ceneri.

Atwood, messo alle strette, ha dichiarato di aver agito per legittima difesa dopo che la famiglia sfrattata era tornata armata. Nella sua versione, Rain Mancini avrebbe minacciato sua figlia di 4 anni con un coltello, scatenando una lotta in cui lui avrebbe poi sparato a Phillip Zilliot II e a Rain Mancini. La polizia continua a indagare, mentre Atwood è in stato di fermo.