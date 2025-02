Arnaldi eliminato in Florida: sconfitto in semifinale da Davidovich Fokina

Matteo Arnaldi è stato eliminato in semifinale al Delray Beach Open, sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-4. Il tennista ligure, 24 anni, ha visto interrompersi la sua corsa sul cemento della Florida a un passo dalla finale. Davidovich Fokina, attualmente numero 60 del ranking mondiale, affronterà in finale il serbo Miomir Kecmanovic, che ha superato l'americano Alex Michelsen con un punteggio di 7-6(3), 6-3.

Nel frattempo, al torneo di Buenos Aires, il giovane talento brasiliano Joao Fonseca, 18 anni, ha raggiunto la sua prima finale ATP. Fonseca ha battuto il serbo Laslo Djere in tre set combattuti, con il punteggio di 7-6(3), 5-7, 6-1. In finale, affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, che ha superato lo spagnolo Pedro Martinez con un convincente 6-2, 6-4.

Questi risultati evidenziano l'emergere di nuovi talenti nel panorama tennistico internazionale, con giovani giocatori come Fonseca che si fanno strada nei tornei ATP.

Per ulteriori dettagli sul match tra Arnaldi e Davidovich Fokina, è possibile consultare gli highlights della semifinale del Delray Beach Open:

