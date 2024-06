Amazon Luna amplia la propria libreria con i titoli di GOG

Amazon Luna annuncia oggi due importanti novità. La prima in collaborazione con GOG (ex Good Old Games), con cui abbiamo collaboratoper offrire oltre 40 giochi ai clienti nel mondo, tra cui Baldur's Gate 3,Stardew Valley, Hollow Knight e Cuphead.

Gli abbonati a Luna+ e i membri Amazon Prime possono acquistare e giocare a giochi selezionati dello store di GOG su qualsiasi dispositivo compatibile con Luna, inclusi Fire TV, Fire Tablets, smart TV Samsung e LG selezionate, dispositivi mobili iOS e Android, e dispositivi desktop (PC, MacBook, Chromebook).

Inoltre, gli utenti possono collegare il loro account GOG esistente o crearne uno nuovo gratuitamente per accedere ai giochi compatibili direttamente dalla libreria di Luna.

Inoltre, il servizio di cloud gaming di Luna è ora disponibile per i giocatori inAustria, Paesi Bassi e Polonia. A partire da oggi, i clienti in questi paesi possono sperimentare il cloud gaming su Luna e giocare istantaneamente a una vasta selezione di giochi.

I membri di Amazon Prime hanno accesso gratuito aFortnite, LEGO Fortnite, Fallout 3, Fallout New Vegas e una selezione di giochi a rotazione ogni mese senza costi aggiuntivi. Per i membri Prime i titoli scelti questo mese sono:Metro Exodus, Bee Simulator, Overcooked e Inertial Drift.