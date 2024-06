UN’ESTATE MAGNETICA CON I GIOCHI CRANIO CREATIONS

L’estate sta per arrivare e con lei anche l’insaziabile voglia di relax che contraddistingue i suoi mesi assolati. Che sia mare, montagna o città, per avere la certezza di non annoiarsi mai e avere sempre la scusa buona per divertirsi, basta portare con sé uno dei tantissimi giochi in scatola firmati Cranio Creations , dei perfetti compagni da portare in vacanza per rinfrancare lo spirito tra una giornata sotto il sole e un’affollata sagra di paese. A quale bambino non piace dilettarsi nella costruzione di giganteschi castelli di sabbia o di arzigogolati percorsi di conchiglie? A rendere tutto ancora più spassoso ci pensa Lift It! Party, un gioco fatto di velocità, destrezza e colpo d’occhio, che metterà a dura prova l’abilità da costruttore degli sfidanti. Giocabile singolarmente o in squadra, lo scopo è riuscire a realizzare le imponenti strutture prima degli avversari, utilizzando un solo strumento: la gru che penderà dalla fronte dei giocatori. Sarà una sfida all’ultimo mattone, dove occorre lucidità, abilità nei movimenti e mente fredda per avere la meglio su tutti.

Per tutti gli amanti della natura e della serenità che spesso solo le montagne sanno offrire, ecco Woollie, il gioco in scatola che fa immedesimare i giocatori nei panni di un giovane pastorello. Progettato per essere un’avventura solitaria, Woollie è una sfida di logica che vedrà il giocatore alle prese con le sue svampite pecorelle dal ciuffo rosa: riuscirà a posizionarle in maniera corretta nel pascolo o saranno loro ad avere la meglio? Con partite di soli cinque minuti, è il gioco ideale per una pausa durante le passeggiate nei boschi o in qualsiasi momento di relax, per godersi appieno il fascino del gioco e la “poesia” del paesaggio montano.

Per gli avventurieri che amano i viaggi on the road, la Magnetic Line è la scelta perfetta. Una collezione di giochi classici, come backgammon, domino e mulino, racchiusa in confezioni piccole, tascabili e, soprattutto, magnetiche. Minute e compatte, le scatole di latta celano al loro interno un universo di strategia e competizione, pronto a essere dispiegato ovunque: sul cofano di un van, sul tavolino di un bar sperduto di una strada sconosciuta o su una pietra nel bel mezzo di un ruscello. Per ricordare, infine, a tutti gli avventurieri che per esercitare lo spirito d’esplorazione non serve salpare per i sette mari, c’è sempre Pick It Up, la versione tascabile di Soqquadro che trasforma la propria abitazione in un’entusiasmante caccia al tesoro! Armati di carte che descrivono gli oggetti da trovare, i giocatori si lanceranno alla ricerca tra le stanze, per soddisfare le richieste di gioco e vedere con gli occhi dell’avventura anche i semplici oggetti della propria quotidianità. Insomma, qualunque sia la destinazione per l’estate, basta mettere in valigia il proprio gioco in scatola preferito e prepararsi a un’estate all’insegna del divertimento targato Cranio Creations.