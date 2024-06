Enrico Papi beccato a Formentera con una bellissima ex Miss Claudia Motta

Enrico Papi avvistato con Claudia Motta: scoppia lo scandalo. Il famoso conduttore televisivo Enrico Papi, 59 anni, è stato fotografato mentre si scambiava effusioni con Claudia Motta, 35 anni, a Formentera. Nonostante il suo matrimonio di lunga data con Raffaella Schifino, Papi è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con la modella ed ex vincitrice di Miss Mondo Italia 2021. La coppia è stata immortalata dai paparazzi del settimanale "Chi", sollevando un polverone mediatico.

Papi, noto per la sua dichiarata non credenza nella monogamia, aveva già espresso in passato la sua visione liberale delle relazioni, affermando che la fedeltà come concetto tradizionale è sopravvalutata e che nel suo rapporto con la moglie non esistono ipocrisie. Queste affermazioni sembrano ora trovare conferma nelle immagini che lo ritraggono in atteggiamenti affettuosi con Motta.

Le foto scattate a Formentera mostrano il conduttore e la modella in momenti di intimità, abbracciati e intenti a baciarsi. Il settimanale "Chi" ha riportato che la relazione tra i due potrebbe essere in corso da tempo, anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Papi, che aveva celebrato le nozze d'argento con la moglie Raffaella lo scorso anno, ha sempre mantenuto una posizione aperta sulle relazioni extraconiugali, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco piuttosto che della fedeltà assoluta.

Claudia Motta, oltre ad essere stata Miss Mondo Italia, ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui "Tiki Taka" e "L'Isola dei Famosi". La sua carriera nel mondo dello spettacolo è ben avviata, e la recente esposizione mediatica potrebbe ulteriormente aumentare la sua popolarità.

Nonostante l'apparente scandalo, le dichiarazioni passate di Papi potrebbero mitigare l'indignazione pubblica. Il conduttore ha infatti sempre sostenuto che la curiosità e l'attrazione per altre persone sono naturali e che nel suo matrimonio non ci sono bugie o finzioni. Questo episodio, quindi, potrebbe essere visto come una conferma di un accordo preesistente tra lui e la moglie.