Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS Recensione

Oggi vi parlo del nuovo DEEBOT N20 Pro Plus. L'Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si distingue per la sua potente aspirazione da 8.000 Pa, ideale per una pulizia profonda di pavimenti e tappeti. Vanta inoltre un'autonomia fino a 300 minuti, tra le più elevate sul mercato, che gli permette di coprire fino a 550 mq con una singola carica.

Punti di forza:

Elevata potenza di aspirazione: l'ideale per chi ha animali domestici e deve pulire spesso

Autonomia di lunga durata: perfetto per pulire case grandi senza doverlo ricaricare frequentemente

Stazione di svuotamento automatica: elimina la necessità di svuotare manualmente il contenitore della polvere

Panno vibrante: pulizia più profonda del pavimento grazie alla vibrazione Pro 2.0 OZMO

Tecnologia di navigazione avanzata: il robot mappa la casa e crea percorsi di pulizia efficienti, evitando ostacoli e mobili

Compatibile con App: permette di controllare il robot a distanza, pianificare le pulizie e monitorare lo stato di avanzamento.

Dopo averlo testato per bene per oltre una settimana, ecco la recensione.

Design, Materiali e Costruzione

L'Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus vanta un design moderno ed elegante con linee essenziali e una finitura lucida di colore bianco. Il corpo in plastica ABS resistente e antigraffio garantisce durata nel tempo. L'altezza ridotta (9,6 cm) permette di pulire sotto i mobili, mentre le ruote in gomma morbida assicurano una presa ottimale su qualsiasi superficie. La spazzola principale anti-groviglio facilita la manutenzione, mentre il capiente serbatoio della polvere (400 ml) riduce la frequenza di svuotamento. Il panno, lavapavimenti, in microfibra lavabile garantisce una pulizia efficace ed è riutilizzabile dopo il lavaggio. La stazione di ricarica compatta include un serbatoio di raccolta della polvere da 2,5 litri, eliminando la necessità di svuotare manualmente il robot per diverse settimane. In definitiva, l'Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus si distingue per la sua costruzione solida con materiali di qualità, il design elegante e le caratteristiche funzionali che lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti performante e versatile.

Un Alleato Potente e Intelligente per la Pulizia Quotidiana

L'Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus rivoluziona la pulizia quotidiana con una gamma completa di modalità personalizzabili: automatica per una mappatura precisa e una copertura totale, stanza singola per un focus mirato, zone personalizzate per aree specifiche con una potenza di aspirazione PureCyclone contro lo sporco ostinato. La tecnologia di navigazione radar laser crea percorsi di pulizia efficienti evitando ostacoli e mobili. Il sistema di lavaggio OZMO Pro 2.0, con le sue vibrazioni e il mop in microfibra, rimuove anche lo sporco più incrostato e le macchie tenaci. Il rilevamento automatico dei tappeti aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando il robot si trova sopra, garantendo una pulizia ottimale su qualsiasi superficie.

Il controllo a distanza tramite l'App offre una gestione completa del robot: pianificazione delle pulizie, monitoraggio dello stato di avanzamento, visualizzazione della mappa della casa e accesso a diverse funzioni avanzate. La compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant permette di controllare il robot con la voce, per un'esperienza ancora più smart. La ricarica automatica garantisce che il robot sia sempre pronto all'uso, mentre gli aggiornamenti OTA assicurano che il software sia sempre aggiornato con le ultime funzionalità e prestazioni.

La programmazione delle pulizie permette di impostare orari specifici per la pulizia della casa, mentre lo storico delle pulizie offre una panoramica delle attività svolte e permette di identificare eventuali aree che necessitano di una maggiore attenzione. Tuttavia, ogni tanto, dopo un comando, può capitare che il robot si blocchi per qualche secondo, mentre il flusso d'acqua è abbastanza limitato durante la fase di lavaggio dei pavimenti. Quindi meglio lavarli quotidianamente. Detto ciò l'Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus resta sempre un alleato potente e intelligente per la pulizia quotidiana della casa. La sua combinazione di tecnologie innovative, funzionalità avanzate e design elegante lo rende un'ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offra ottime prestazioni, facilità d'uso e una connettività intelligente.

Conclusioni

Ecovacs DEEBOT N20 Pro Plus rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti, dotato di funzioni avanzate e un design elegante. Il suo rapporto qualità-prezzo lo rende un'opzione molto interessante. Tuttavia, è importante tenere conto del flusso d'acqua limitato durante il lavaggio. Eppure, il suo stile elegante, la scelta di componenti di alta qualità e la robustezza costruttiva lo rendono un investimento duraturo e un alleato prezioso per la pulizia quotidiana della casa.

Link sito ufficiale QUI

Voto 8/10

Potenza di aspirazione elevata

Stazione di svuotamento automatica

Navigazione intelligente

Autonomia elevata

Controllo tramite App

Comandi vocali

Design compatto

Filtro lavabile

Tecnologia antigroviglio