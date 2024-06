Maude Eccles vuole affidare la sua ardente passione per la giustizia alla prossima generazione di cacciatori di taglie, e sta cercando qualcuno che rilevi l'agenzia di cauzioni Bottom Dollar, affinché rintracci e metta dentro i malfattori di tutta Los Santos e Blaine County.

Collabora con Jenette, la figlia di Maude, in GTA Online: Bottom Dollar Bounties per dare la caccia a canaglie di ogni sorta intascando le relative taglie nel nuovo aggiornamento ricco d'azione per GTA Online in arrivo il 25 giugno.

Sfrutta una nuova serie di veicoli della polizia per ripulire le strade di Southern San Andreas negli incarichi della polizia non ufficiali per l'agente dell'LSPD Vincent Effenburger. Inoltre, non farti sfuggire le nuove gare drift e drag nel Creatore di Rockstar , nuovi veicoli, aggiornamenti e tanto altro in arrivo in GTA Online durante l'estate e non solo.

La giustizia arriva il 25 giugno con GTA Online: Bottom Dollar Bounties su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.