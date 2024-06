Al Bano zittisce Mauro Corona a È sempre Cartabianca

La puntata di "È sempre Cartabianca" ha visto un momento di tensione e spettacolo inaspettato. Durante il consueto spazio di Mauro Corona, noto scrittore e alpinista, il programma ha preso una svolta improvvisa. Nonostante i tentativi di Bianca Berlinguer di segnalare a Corona l'imminente intervento di Al Bano, lo scrittore ha continuato a parlare ininterrottamente.

Al Bano è entrato in scena con una performance in playback della sua celebre canzone "È la mia vita". La sua entrata ha interrotto bruscamente il monologo di Corona, che non ha potuto nascondere il disappunto. Tuttavia, alla domanda di Bianca Berlinguer su come si sentisse a rivedere Al Bano, Corona ha risposto positivamente, affermando di essere "contentissimo".

Al Bano ha espresso opinioni su vari temi, tra cui l'intelligenza artificiale, che ha scherzosamente definito "deficienza artificiale", e il recente G7 in Puglia. Ha sottolineato il valore della regione e la sua importanza, lamentandosi però di non essere stato invitato all'evento nonostante il suo contributo alla promozione del territorio.

L'episodio si è concluso con una nota pubblicitaria, che ironicamente promuoveva farmaci per il colesterolo, trigliceridi e glicemia, chiudendo una serata televisiva ricca di colpi di scena e momenti inattesi.