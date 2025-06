Guè a Belve: attacchi a Fedez, confessioni su droga e sesso, e la verità su Geolier

Oggi, 3 giugno, Guè è l'ospite speciale di Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. In un'intervista frizzante, il rapper si definisce un buono mentre affronta temi scottanti e svela retroscena sul suo rapporto con Fedez. Scopri le sue verità e le provocazioni che stanno già facendo discutere!

Guè, ospite dell'ultima puntata di Belve, in onda il 3 giugno su Rai 2, ha rilasciato un'intervista intensa e senza filtri a Francesca Fagnani. Il rapper milanese ha affrontato temi delicati, tra cui il rapporto con Fedez, le sue esperienze con le dipendenze e alcune vicende personali controverse.

Alla domanda se si consideri una persona buona, Guè ha risposto: "Sì, altrimenti non l’avrei preso in quel posto così tante volte". Ha poi aggiunto: "Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità", sottolineando come la sua natura lo abbia spesso portato a situazioni complicate.

Parlando del suo rapporto con Fedez, Guè ha dichiarato: "Tra noi non ci siamo mai presi. Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio". Quando Fagnani gli ha chiesto se considerasse un errore aver lanciato Fedez con la sua etichetta, Guè ha risposto: "No", ma ha precisato: "Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace". Ha poi aggiunto: "Tutti cerchiamo successo, ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un culo così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere".

Riguardo alle dipendenze, Guè ha ammesso: "Io ho provato tutto, tranne alcune cose. Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita".

Parlando di sesso, il rapper ha raccontato di aver speso oltre 5.000 euro su una nota piattaforma: "In qualche giorno. Quelle piattaforme sono un po’ come i giochi d’azzardo". Ha inoltre rivelato di aver provocato un incendio: "Stavo fumando in un hotel, è successo un disastro. Con tanto di fuga". Alla domanda se la sua masturbazione su internet fosse stata una "belvata", Guè ha risposto scherzando: "No, ma sono stato un precursore".

Infine, Guè ha chiarito il gesto rivolto a Geolier durante il Festival di Sanremo: "Sfato un mito, non era per aiutarlo. Noi abbiamo questa gestualità tra rapper. Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo".