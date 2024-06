Frattura al naso per Mbappé - dovrà essere operato

Dopo aver colpito violentemente la spalla di Danso mentre tentava un colpo testa, il capitano dei Blues si è ritrovato a terra ed è uscito dal campo con il naso sanguinante.

Spettacolo - Kylian Mbappé ha lasciato il campo con la faccia insanguinata dopo uno scontro con il difensore austriaco Kevin Danso per la sua prima partita a Euro 2024. Dopo aver colpito violentemente la spalla di Danso mentre tentava un colpo testa, il capitano dei Blues si è ritrovato a terra ed è uscito dal campo con il naso sanguinante. Medicato, è rientrato in campo ma si è poco dopo accasciato, e ha ricevuto una ammonizione dall'arbitro per condotta antisportiva. A quanto riferito dal team, riporta Le Figaro, il calciatore è stato trasferito in ambulanza all'ospedale universitario di Düsseldorf, dove dovrà essere operato per il naso fratturato.