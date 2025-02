Riot Games e UVS Games portaranno Project K ai giocatori

Riot Games e UVS Games uniscono le forze per portare Project K ai giocatori di tutto il mondo nel 2025

Riot Games sta collaborando con UVS Games per la pubblicazione e distribuzione globale di Project K, il nuovo gioco di carte collezionabili fisico ambientato nell’universo di League of Legends. UVS Games è il publisher noto per UniVersus Collectible Card Game, uno dei giochi di carte collezionabili da tavolo più longevi ancora in pubblicazione. Inoltre, UVS ha collaborato con celebri franchise dell’intrattenimento per adattare serie amate dai fan in giochi di carte collezionabili, tra cui Solo Leveling, Star Trek e molti altri.

"Trovare il partner giusto per portare Project K ai giocatori di tutto il mondo era fondamentale: avevamo bisogno di esperti che condividessero la nostra visione su ciò che questo gioco potrebbe diventare. UVS offre proprio questo: una profonda esperienza nel settore e una solida conoscenza delle community globali di giochi di carte collezionabili. Con il loro supporto, siamo certi di poter creare un'esperienza di gioco straordinaria per gli appassionati di giochi di carte e di League of Legends", ha dichiarato Dave Guskin, Game Director di Riot Games.Zoe McNamara, VP Product & Creative, UVS Games, ha aggiunto: “ Siamo onorati di collaborare con Riot Games per portare uno degli universi più amati del gaming sul tavolo da gioco. Project K unisce profondità strategica, emozione e un design delle carte straordinario, offrendo ai fan un nuovo modo per superare i propri avversari. Lavorare con Riot per dare vita a questa visione è stato un sogno che si realizza, e non vediamo l’ora che i giocatori possano finalmente provarlo!”.

Dopo il lancio di Project K, noto in Cina come ???? (Rune Battlegrounds), all'inizio del 2025 con Shining Soul, Riot Games e UVS pubblicheranno il gioco negli Stati Uniti più avanti nello stesso anno, con ulteriori distribuzioni regionali previste per il 2026.

Il nome definitivo del gioco, il design delle carte, le meccaniche di gioco e la finestra di lancio sono ancora in fase di sviluppo. Maggiori dettagli verranno rivelati ai giocatori di tutto il mondo nel corso dell’anno.

