GIGABYTE lancia il nuovo case da gioco: AORUS C400 GLASS

Dimensioni compatte. Potenziale massimo.

GIGABYTE, il produttore leader mondiale di hardware da gioco premium, ha annunciato oggi il case da gioco mid-tower AORUS C400 GLASS, che √® stato premiato con il Red Dot Design Award 2024. AORUS C400 GLASS √® dotato di un design di raffreddamento con flusso d'aria verticale, che garantisce stabilit√† ottimale e maggiore efficienza di dissipazione del calore all'interno del case. Le sue dimensioni compatte di circa 40 litri garantiscono comunque un'eccezionale compatibilit√†, garantendo che le prestazioni non siano limitate da limiti di dimensione. Il design senza strumenti aggiunge praticit√† di assemblaggio per i giocatori, migliorando un processo di costruzione pi√Ļ semplice ed efficiente. Inoltre, il case supporta gli effetti di illuminazione RGB FUSION, consentendo ai giocatori di personalizzare facilmente lo stile dei propri rig.

Design ottimizzato del flusso d'aria verticale

Il design del flusso d'aria del case √® uno dei fattori che influenzano le prestazioni termiche interne. Ispirandosi all'effetto stack, AORUS C400 GLASS migliora la velocit√† di convezione dell'aria, consentendo all'aria di circolare rapidamente verticalmente all'interno del case. Ci√≤ consente una dissipazione del calore pi√Ļ efficiente, riducendo efficacemente le temperature interne. I pannelli inferiore, superiore e anteriore sono tutti caratterizzati da un design di ventilazione ad ampia area, che riduce al minimo le ostruzioni del flusso d'aria e facilita un grande volume di flusso d'aria di aspirazione e di scarico. Inoltre, il case √® dotato di quattro ventole ARGB e PWM preinstallate da 120 mm posizionate nella parte inferiore e posteriore del case, fornendo eccellenti percorsi del flusso d'aria. Questa configurazione consente una dissipazione del calore ad alta efficienza, garantendo una ventilazione ottimale e prestazioni stabili per il sistema informatico.

Le dimensioni compatte da 40 litri offrono una compatibilità magica

Con una dimensione compatta di quasi 40 litri, AORUS C400 GLASS è un'opzione interessante per chi ha spazio limitato o preferisce un sistema compatto. Il case può ospitare schede madri ATX, schede grafiche di fascia alta e alimentatori ad alto wattaggio. Per il raffreddamento, supporta fino a sette ventole per garantire prestazioni eccellenti e può ospitare un radiatore fino a 360 mm sia nella parte superiore che inferiore, nonché un radiatore da 120 mm nella parte posteriore. In termini di supporto unità, il case offre fino a tre SSD da 2,5" o fino a cinque HDD da 3,5", caratterizzato da un design di installazione completamente modulare che consente un facile assemblaggio da parte dei giocatori. Inoltre, AORUS C400 GLASS supporta installazioni GPU sia verticali che orizzontali, offrendo ai giocatori la flessibilità di scegliere il miglior angolo di visione per la propria scheda grafica.

Installazione semplice, efficienza di livello superiore

Tutti i pannelli sono caratterizzati da un design senza attrezzi, che consente agli utenti di staccarli facilmente con una sola mano, eliminando la necessità di strumenti. Ciò semplifica il processo di assemblaggio, migliorando praticità e flessibilità. Il pannello superiore è inoltre dotato di una staffa rimovibile per una facile installazione di ventole o radiatori superiori. Gli utenti possono assemblare in anticipo la staffa con ventole o radiatori, quindi installare nuovamente l'intero gruppo nel pannello superiore, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, il case è dotato di filtri antipolvere sulla parte anteriore, superiore e inferiore, che impediscono l'accumulo di polvere a lungo termine e forniscono prestazioni di raffreddamento ottimali. I filtri antipolvere magnetici sul pannello anteriore e superiore, insieme al design rimovibile sul fondo, rendono la pulizia comoda e fa risparmiare tempo. Inoltre, il controller hub ARGB e PWM integrato fornisce cinque connettori ARGB da 5 V a 3 pin e cinque connettori PWM, che consentono agli utenti di collegare strisce RGB aggiuntive e ventole di raffreddamento. Costruisci il computer da gioco dei tuoi sogni!

RGB FUSION illumina il tuo stile di gioco

Grazie al design dell'illuminazione RGB del pannello frontale, il case mantiene uno stile discreto senza esagerare. Sotto il pannello frontale, le guide luminose possono illuminare la scrivania, migliorando l'atmosfera e l'estetica del gioco. Le ventole ARGB preinstallate consentono agli utenti di accoppiarsi con altri dispositivi AORUS RGB e, con il software di illuminazione GIGABYTE CONTROL CENTER, gli utenti possono facilmente personalizzare i propri effetti RGB preferiti. L'intero case non solo mette in mostra la configurazione interna attraverso il pannello laterale in vetro temperato, ma fornisce anche una piattaforma perfetta per esporre tutte le apparecchiature di gioco, immergendo gli utenti in un'esperienza di gioco di alta qualità.