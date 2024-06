Atp Stoccarda - Berrettini vince il derby con Musetti e vola in finale

915 euro) Matteo Berrettini vola per la terza volta in carriera in finale al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.

Spettacolo - Matteo Berrettini vola per la terza volta in carriera in finale al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.915 euro). Il 28enne romano, numero 95 del mondo, supera il 22enne toscano Lorenzo Musetti, numero 30 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e sette minuti di gioco. Berrettini affronterà domani in finale il 22enne britannico Jack Draper, numero 40 del mondo e sesta testa di serie, vincitore sul coetaneo statunitense Brandon Nakashima, numero 70 del ranking, per 6-3, 6-3 in un'ora e 12 minuti.