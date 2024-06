Germania - entra in casa e li accoltella mentre guardano Europei in tv

L'episodio è avvenuto a Wolmirstedt, nello Stato della Sassonia-Anhalt.

Attualità - Un uomo ha fatto irruzione, armato di coltello, durante un party privato nel nord della Germania, aggredendo diverse persone che stavano guardano in televisione il match di apertura degli Europei di calcio con la Scozia. L'episodio è avvenuto a Wolmirstedt, nello Stato della Sassonia-Anhalt. Tre persone sono state gravemente ferite, mentre l'aggressore è stato ucciso dagli agenti. Secondo la procura della vicina Magdeburgo, l'uomo avrebbe prima accoltellato un'altra persona in una strada residenziale. Sempre stando alla Procura, l'uomo è morto in ospedale a causa delle ferite.