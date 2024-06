Fedez in 'silenzio social' - è mistero sulla salute del rapper

Ieri sera la fonte che ha dato la notizia del ricovero del rapper, 'L'investigatore social', ha ribadito dal canto suo la veridicità della notizia del ricovero e del rientro a casa del rapper, che a suo dire sarebbe ora in condizioni non gravi e assistito, addirittura, dalla nuova fiamma, la modella francese Garance Authié.

Spettacolo - Fedez sta male, Fedez è ricoverato, Fedez ha avuto una ricaduta. Da poco meno di 48 ore è esploso un nuovo 'gossip' sulla salute dell'ex marito di Chiara Ferragni, dopo che 'l'esperto di news sui vip' Alessandro Rosica, sul suo account 'L'investigatore social', ha lanciato la news che Fedez sarebbe stato ricoverato e poi tornato a casa in condizioni "stabili". La notizia è rimbalzata on line da un sito all'altro, qualche cronista l'ha bollata come 'fake news', mentre lo staff dell'artista ha negato al settimanale 'Oggi' il ricovero del rapper al San Raffaele di Milano. La cosa certa e verificabile, al momento, è che Fedez sia scomparso dai social, fatto certamente inusuale per il cantante che - soprattutto in questi ultimi tempi - ha intrattenuto i followers con una frequenza di post particolarmente prolifica.

Non resta che attendere nuovi sviluppi social, per sapere realmente come stiano le cose

Altro fatto incontrovertibile è l'assenza di Fedez al Tim Summer Hits', un evento decisamente importante al quale l'artista avrebbe dovuto presenziare ieri per la chiusura della manifestazione in Piazza del Popolo a Roma. Un elemento che accresce il mistero attorno alle condizioni cliniche di Fedez, che due anni fa è stato operato di tumore al pancreas. Ieri sera la fonte che ha dato la notizia del ricovero del rapper, 'L'investigatore social', ha ribadito dal canto suo la veridicità della notizia del ricovero e del rientro a casa del rapper, che a suo dire sarebbe ora in condizioni "non gravi" e assistito, addirittura, dalla nuova fiamma, la modella francese Garance Authié. Nulla si evince, d'altro canto, dando uno sguardo all'attività social di Chiara Ferragni, che sembra proseguire normalmente, 'immune' da una -eventuale- notizia di un peggioramento della salute di Fedez.

L'influencer posta in queste ore foto e video di una vacanza a Napoli e Capri, non mostrando in alcun modo elementi riconducibili alla vicenda. Non resta che attendere nuovi sviluppi social, per sapere realmente come stiano le cose.