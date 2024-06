Milano: la famiglia Tollardo perde la vita in un incendio

Nella mattina del 15 giugno 2024, un incendio devastante ha colpito un palazzo in via Fra Galgario a Milano, causando la morte di tre persone della stessa famiglia. Silvano Tollardo (66 anni), sua moglie Carolina De Luca (63 anni) e il loro figlio Antonio (34 anni) sono rimasti vittime delle fiamme che si sono propagate rapidamente dall'officina al piano terra, dove l'incendio ha avuto origine durante una lavorazione su un'auto.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato la famiglia Tollardo priva di sensi e in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, non è stato possibile salvarli. Le cause precise dell'incendio sono ancora oggetto di indagine da parte dei vigili del fuoco investigativi e del nucleo di polizia giudiziaria, che stanno esaminando il materiale presente nell'officina.

L'incendio ha causato anche quattro feriti, di cui tre persone trasportate in codice verde per sintomi da intossicazione e un 39enne ricoverato in codice giallo per ustioni. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme raggiungessero il tetto del palazzo di sei piani, il bilancio non è stato ancora più grave.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche la polizia locale e gli agenti della questura, che hanno collaborato per chiudere le strade circostanti e permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Nel corso della giornata, sono giunti sul posto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, il comandante della polizia locale Marco Ciacci e l’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disastro e incendio colposo, e il titolare dell'officina è stato iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia.