Milano - incendio in autofficina: 3 morti e 4 feriti

Attualità - Tre persone - madre, padre e figlio - sono morte e 4 sono rimaste ferite nell'incendio divampato questa sera in un'autofficina di via Fra Galgario, in zona Gambara a Milano. Lo fanno sapere i vigili del fuoco del comando di Milano, aggiungendo che le fiamme sono state domate e l'incendio circoscritto, evitando che si propagasse ai piani superiori del condominio. Le vittime - fanno sapere i vigili del fuoco - facevano parte della stessa famiglia e si trovavano in un appartamento al terzo piano dell'edificio. Il padre - fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia - aveva 66 anni, la madre 63 e il figlio 34. Sale a 4 il numero dei feriti: si tratta di un 39enne portato per le ustioni in codice giallo al Policlinico e di tre persone (una donna di 68 anni, un’anziana di 89 e un uomo di 56) portati in codice verde agli ospedali San Giuseppe e San Carlo.