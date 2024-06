Roma - raid contro pub a San Lorenzo: denunciati 3 francesi trovati con armi e adesivi di estrema destra

Assalto a un pub di via degli Etruschi, nella notte, nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Attualità - Assalto a un pub di via degli Etruschi, nella notte, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Sono stati i proprietari del locale a chiamare le forze dell'ordine, intorno alle 4.30, raccontando che si erano chiusi dentro e tre giovani con il volto coperto, all'esterno, stavano prendendo a bastonate la saracinesca. Arrivata sul posto la polizia ha bloccato tre ragazzi, con il volto coperto da uno scaldacollo, all'angolo con via dei Volsci. Sottoposti a un controllo sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, di un martello rudimentale e tutti avevano in tasca adesivi del movimento di estrema destra di Bordeaux 'la Bastide bordelaise'. I tre ragazzi sono tutti di origine francese tra i 20 e i 21 anni: sono stati denunciati perché trovati in possesso delle armi. Continuano intanto le indagini sull'assalto al pub.