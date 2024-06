Conor McGregor fuori dal UFC 303: Costretto a ritirarsi dal combattimento contro Michael Chandler

Conor McGregor ha subito una battuta d'arresto nella sua carriera di combattente UFC. Il 35enne irlandese è stato costretto a ritirarsi dal tanto atteso incontro principale del UFC 303 contro Michael Chandler a causa di un infortunio. La notizia è stata annunciata da Dana White, presidente della UFC, che ha confermato che McGregor non potrà combattere a causa di una lesione di cui non sono stati divulgati i dettagli.

L'incontro, programmato per il 29 giugno 2024, faceva parte dell'International Fight Week, un evento molto atteso dai fan di MMA. La decisione è stata comunicata solo due settimane prima del match, lasciando i fan e gli addetti ai lavori delusi e preoccupati per il futuro del combattente irlandese. La conferenza stampa prevista a Dublino per promuovere l'evento è stata annullata all'ultimo minuto, alimentando ulteriormente le speculazioni sulle condizioni di McGregor.

Michael Chandler, 38 anni, anch'egli coinvolto nella cancellazione, è stato informato appena in tempo per evitare di prendere il volo per l'Irlanda. La UFC ha subito cercato di riorganizzare la card, annunciando un rematch tra il campione dei pesi massimi leggeri Alex Pereira e l'ex campione Jiri Prochazka come nuovo evento principale.

Questo cambiamento rappresenta una delusione significativa per i fan di McGregor, che non vedevano l'ora di vederlo tornare nell'ottagono dopo il suo ultimo incontro nel luglio 2021, quando si ruppe una gamba combattendo contro Dustin Poirier. Nonostante la notizia dell'infortunio, l'organizzazione si sta muovendo rapidamente per garantire che l'evento continui ad offrire incontri di alto livello.

L'assenza di McGregor dal UFC 303 solleva interrogativi sul suo futuro nella UFC. La sua carriera è stata caratterizzata da successi straordinari, ma anche da numerosi infortuni e controversie. Il combattente, noto per il suo stile aggressivo e il carisma fuori dal comune, ha promesso di tornare più forte, ma i fan e gli esperti attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e sui suoi prossimi passi.

Intanto, la UFC ha confermato che Brian Ortega e Diego Lopes saranno i protagonisti del co-main event, promettendo così uno spettacolo emozionante nonostante l'assenza del combattente più atteso. La speranza è che McGregor possa recuperare rapidamente e tornare presto a competere ai massimi livelli, mantenendo vivo l'interesse e l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

La storia è in evoluzione e ulteriori dettagli sull'infortunio di McGregor e sui piani futuri della UFC saranno resi noti nei prossimi giorni. I fan sperano che il "Notorious" possa superare questo ennesimo ostacolo e tornare a brillare nell'ottagono, confermando il suo status di leggenda delle arti marziali miste.